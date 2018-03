Polizei richtet mobile Videoüberwachung im Coburger Steinweg ein

Angesichts der Häufung von Straftaten im Coburger Steinweg wird das Polizeipräsidium Oberfranken dort in einem zweimonatigen Testbetrieb eine mobile Videoüberwachungsanlage einsetzen. Das teilte Innenminister Joachim Herrmann jetzt dem Coburg CSU-Bundestagsabgeordneten Hans Michelbach in einem persönlichen Schreiben mit, wie der Parlamentarier am Freitag in Coburg sagte.



Bei dem Einsatz im April und Mai soll die Wirkung der Videoüberwachung auf die Entwicklung der Straftaten im Steinweg untersucht werden. Der Abgeordnete hatte sich angesichts der Entwicklung der Straftaten im Bereich Steinweg schriftlich an Herr-mann gewandt.



Beim Steinweg handele es sich um einen "relativen Kriminalitätsbrennpunkt, der insbesondere im Bereich der Aggressionsdelikte eine überdurchschnittliche Belastung in Coburg aufweist", schrieb Herrmann. Dies gelte vor allem für den Zeitraum zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens. Unabhängig von der Installierung der mobilen Videoüberwachung bleibe der Steinweg aber auch weiterhin ein wesentlicher Bestandteil in der polizeilichen Lagebewertung und Einsatzplanung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Polizeiinspektion Coburg.



Michelbach begrüßte die Ankündigung Herrmanns. "Das ist ein genau der richtige Weg, um die negative Entwicklung im Steinweg zu stoppen. Ich teile auch die Auffassung des Innenministers, dass eine Sicherheitswacht in unserer Stadt einen zusätzlichen Beitrag zur Sicherheit leisten kann", betonte er.



Herrmann schrieb zum Thema Sicherheitswacht: "Ich bin überzeugt, dass auch in Coburg eine Sicherheitswacht die Arbeit der Bayerischen Polizei in wertvoller Weise ergänzen und zu einer Verbesserung der Sicherheitslage beitragen kann."