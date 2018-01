Politisches Comeback von Norbert Kastner

"He is back" - mit diesen bedeutungsschwangeren Worten kommentierte Frank Rebhan am Sonntag augenzwinkernd eine spannende Personalie: Norbert Kastner, von 1990 bis 2014 Oberbürgermeister der Stadt Coburg, soll bei der Bezirkstagswahl im Herbst als Zweitstimmenkandidat der SPD im Stimmkreis Coburg antreten.



Als Direktkandidat haben sich die SPD-Führungsgremien am Sonntag - erneut - auf Frank Rebhan festgelegt. Der Neustadter Oberbürgermeister gehört bereits seit zwei Legislaturperioden dem Bezirkstag von Oberfranken an und ist aktuell dort auch Vorsitzender der SPD-Fraktion.



Norbert Kastner selbst konnte sich zu seinem politischen Comeback (noch) nicht äußern, da er am Sonntag bei der Sitzung mit anschließender Pressekonferenz aus privaten Gründen verhindert war. Aber Frank Rebhan ließ durchblicken, wie sehr er sich darüber freut: "Ich freue mich ungemein!"



Frank Rebhan und Norbert Kastner verbindet bekanntlich eine enge Männerfreundschaft. Am Anfang von Kastners Amtszeit war Frank Rebhan Pressesprecher im Coburger Rathaus.