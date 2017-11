Planer nehmen Ernstplatz in Coburg unter die Lupe

Der Bau und Umweltsenat hat am Mittwoch die kommunale Wohnbau ermächtigt, das Dresdner Büro RSP Freiraum mit der Überplanung des Areals zu beauftragen. Darin enthalten ist auch ein Verkehrskonzept für die Goethe- und Schützenstraße mit der Neuordnung der Fahrspuren und Fahrbahnmarkierungen. Weil der Freistaat in Gestalt des Bezirks den Bau des Bildungshauses finanziell unterstützt, fordert der Bezirk, das Umfeld entsprechend zu gestalten und bis Ende März nächsten Jahres eine Planung vorzulegen. Dafür sind etwa 93 000 Euro nötig.



Ullrich Pfuhlmann von der Wohnbau der Stadt erklärte, dass in der Vergangenheit für das Gebiet schon mehrere Konzepte erarbeitet worden sind. Diese befassten sich unter anderem mit der Verkehrsführung oder der Gestaltung der Grünflächen um das Kriegerdenkmal. Mit der jetzt wegen des Bildungshauses erforderlichen Planung "ist es sinnvoll, alle diese Konzepte zu sichten und zu ordnen". Schon jetzt hat die Wohnbau eine Prioritätenliste erstellt.



Bis Ende März nächsten Jahres muss eine Planung für den Schulhof des Bildungshauses vorliegen. Die Fläche zwischen dem Bildungshaus und der Straße Am Viktoriabrunnen einschließlich des Teilstücks der Goethestraße ist insgesamt 15 850 Quadratmeter groß. Dafür werden Planungskosten von 212 000 Euro fällig.



Mit dem Bau des Bildungshauses an der Lutherschule einhergehen werden die teilweise Neugestaltung des Pausenhofes sowie gleichzeitig die Arbeiten an der Straße vor der Alten Botschaft. Als weiter "zwingend erforderlich" angesehen und bis 2019 zu bearbeiten wird die Einmündung der Goethestraße in die Straße Am Viktoriabrunnen. Mittelfristig erfährt die Straße Am Viktoriabrunnen eine neue Gestaltung. Neben einem neuen Belag ist von einer "Querschnittsveränderung" in den Unterlagen die Rede, wobei dann auch die Goethestraße in Höhe des Denkmals am Ernstplatz eine neue Breite bekommen soll. Das soll Ende 2022 abgeschlossen sein. Für die anderen Teile Goethestraße wird es zunächst nur Handlungsempfehlungen geben.



Stadtrat Wolfgang Weiß (Grüne) fragte nach der Möglichkeit, das Denkmal für den deutsch-französischen Krieg der Jahre 1870/71 zu versetzen. Mit dem Bildungshaus in der Nachbarschaft "passt es dort eigentlich nicht hin." Der Obelisk sei in der Vergangenheit versetzt worden, so Ullrich Pfuhlmann. Allerdings erwies sich der Kern des Denkmals aus Ziegelsteinen bei der Sanierung vor einigen Jahren als marode und bröselig.