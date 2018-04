Pilarzyk gibt Sambaco-Geschäftsleitung ab

Sein bisheriger Partner, Rolf Beyersdorf, führt die Geschäfte ab sofort als alleiniger Geschäftsführer. "Schweren Herzens muss ich aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten", so Christof Pilarzyk, der seit dem Jahr 1992 Geschäftsführer des Samba-Festival-Veranstalters "Sambaco" war.



Geschäftsführer Rolf Beyersdorf dankte Christof Pilarzyk für seinen Einsatz rund um das größte Samba-Festival außerhalb Brasiliens. Auswirkungen auf das Samba-Festival im Juli habe der Wechsel in der Geschäftsführung allerdings nicht, so Beyersdorf: "Hinter Sambaco steht ein starkes Team, das bereits kreativ für das Samba-Festival im Juli arbeitet".