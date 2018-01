Philipp Weber kommt nach Neustadt

Ein hochkarätiger Vertreter der Kabarettisten-Zunft kommt nach Neustadt. Das Arnold-Gymnasium veranstaltet am Mittwoch, 10. Januar, einen Kabarettabend in der Mensa mit Philipp Weber.



Was macht Marketing?

Lang ist die Liste der Auszeichnungen, die Weber bereits erhalten hat - vom Passauer Scharfrichterbeil über den Salzburger Stier bis zum Deutschen Kleinkunstpreis (siehe "Aus dem Leben eines Kabarettisten" unten).



In Neustadt präsentiert Weber sein aktuelles Programm. Der plakative Titel: "Weber Nr. 5: Ich liebe ihn!" Darin befasst sich Weber mit ganz grundlegenden Fragen im Verhalten der Spezies Mensch. Warum zum Beispiel kauft der Mensch Dinge, die er eigentlich gar nicht braucht? Die Antwort ist aus Sicht des Kabarettisten ganz einfach: Marketing.



Marketing vernebelt den Verstand des Menschen und regt seine wichtigsten Sinne an: den Blödsinn, den Wahnsinn und den Irrsinn. Und alle machen mit. Denn egal, ob Politiker oder Manager, ob AfD oder ADAC, ob Terrorist oder der eigene Lebenspartner, alle wollen den Menschen ständig irgendetwas andrehen: eine Weltanschauung, eine Wahrheit, eine Diät oder noch ein Kind.



Schutz gegen Manipulationen

In seinem Programm verspricht Weber einen "Schutzwall gegen jegliche Versuche der Manipulation. Eine heitere Gebrauchsanweisung für den freien Willen. Selbstverständlich wie immer webermäßig lustig." Frei nach Immanuel Kant: "Habe den Mut, dich deines Zwerchfells zu bedienen!"







Aus dem Leben eines Kabarettisten



Philipp Weber wurde 1974 in Miltenberg geboren, wuchs in Amorbach im Odenwald auf und absolvierte seit 1996 Studien in Tübingen - zunächst Germanistik, Psychologie, Geschichte und Medizin, später Biologie und Chemie. Seit 2004 lebt er als Kabarettist und Autor.



Karriere Erste Bühnenerfahrungen sammelte Weber während des Studiums bei Poetry Slams sowie im Bereich Studentenkabarett. Von 2004 bis 2014 war Weber Mitglied des Ersten Deutschen Zwangsensembles (gemeinsam mit Mathias Tretter und Claus von Wagner).



Preise & Auszeichnungen

2010 Deutscher Kleinkunstpreis mit dem Ersten Deutschen Zwangsensemble; 2009 Bayerischer Kabarettpreis Senkrechtstarter; 2008 Lachmessepreis Leipziger Löwenzahn mit dem Ersten Deutschen Zwangsensemble; 2008 Deutscher Kabarettpreis Förderpreis, Burgtheater Nürnberg; 2007 Salzburger Stier mit dem Ersten Deutschen Zwangsensemble; 2002 Passauer Scharfrichterbeil



Termin Kabarettabend Philipp Weber - Mensa des Arnold Gymnasims Neustadt, Mittwoch, 10. Januar, 19 Uhr.



Tickets im Arnold-Gymnasium (Tel. 09568/89730) und bei der Buchhandlung Stache (Tel.: 09568/921095)