Pfarrer fordert ein "Klima der Herzlichkeit"

Pfarrerin Susanne Thorwart und Diakon Wolfgang Fehn hatten am Heiligen Abend zu einer Ökumenischen Christvesper in die Kapelle des Klinikums eingeladen. "Krankheiten kommen fast immer ungelegen", sagte der Ärztliche Direktor des Klinkums, Dr. Markus Ketteler, in seiner Begrüßung "Sie schrecken nicht vor Feiertagen zurück."



"Wir könnten jeden Tag Weihnachten feiern, weil das, an das wir uns heute erinnern, Hoffnung und Kraft für jeden Tag hat", sagte Pfarrerin Thorwart in ihrer Predigt. "Welche tiefen Ängste und Sorgen uns in diesen Tagen und Nächten vielleicht im Griff haben - Jesus kennt sie und sagt dennoch: Fürchtet euch nicht!"



Susanne Thorwart wies auf ein Wort des Propheten Jesaja hin. "Ich sehe machtvolle Politiker, die ruhelos herrschen in Gegnerschaft statt in Frieden." Sie sehe Menschen, die Angst hätten, zu kurz zu kommen, abgeben zu müssen, die Zäune und Mauern hochziehen. Liebe, Friede, Freiheit, Gerechtigkeit würden mit Füßen getreten, so Thorwart. Und trotzdem gelte, was Jesaja ankündige: Gott wolle, dass unser ganz persönliches Joch zerbrechen werde. "Trauen wir darauf, dass Gott uns die Kraft geben wird, auch Schweres in unserem Leben zu überwinden" sagte die Geistliche. "Halten wir das Wort des Lebens fest, halten wir Christus in unserer Seele fest."



Die Christvesper im Klinikum wurde von Cornelia Noe (Orgel), Maximilian Fahnler (Cello) und Anna-Dorothea von Obstfelder (Gesang) musikalisch ausgestaltet.



Besonders stimmungsvoll, von vielen Kerzen erleuchtet, empfing die St.-Nikolaus-Kapelle am Rosengarten die Gläubigen zum Weihnachtsgottesdienst. "Gott, Du hast uns zu einem Teil der Weihnachtsgeschichte gemacht", sagte der alt-katholische Pfarrer Hans-Jürgen Pöschl in seiner Predigt. Er forderte von den Menschen in unserem Land ein Klima der Herzlichkeit anstatt eines Klimas der Ablehnung. "Dieses Kind wird, wenn es groß wird, uns in Bewegung bringen", erinnerte der Geistliche an den weiteren Lebenslauf von Jesus Christus. Er forderte von den Gläubigen Mut und Geradlinigkeit. "Du wirst mit deiner Freude auch andere anstecken", sagte Pöschl. "Begegne deinen Mitmenschen mit einem Vertrauensvorschuss."



Der Gottesdienst wurde von Walter Dorn an der Orgel sowie von Patricia und Constantin Raabs mit Posaune, Flöte und Saxofon musikalisch ausgestaltet.



Dekan Roland Huth feierte am Vormittag des 25. Dezember mit den Gläubigen in der römisch-katholischen Stadtpfarrkirche St. Augustin ein Hochamt. "Wenn es Weihnachten nicht gäbe, man müsste dieses Fest neu erfinden", sagte der Dekan. Es gab auch kritische Bemerkungen jenseits aller Weihnachtsromantik. "Ich kann den kleinen jüdischen Knaben aus dem Ausland nicht als Heiland verehren, wenn ich voller Angst, oder schlimmer noch voller Verachtung auf Ausländer, die Flüchtlinge oder vermeintliche Asyal-Schmarotzer blicke." Die Erfahrung von Weihnachten, von der Menschwerdung Gottes hängt existenziell an meiner Bereitschaft, im Anderen, auch im Fremden, den Bruder und die Schwester zu sehen", sagte Dekan Huth. "Anders geht Weihnachten nicht!"



Der neu formierte Kirchenchor unter der Leitung von Dekanatskirchenmusikerin Gabriele Hirsch gestaltete den Gottesdient unter anderem mit der Pastoralmesse von Robert Jones aus.