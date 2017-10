Petri Heil am Waldfriedensee

von MARTIN REBHAN

Am Samstag war es wieder so weit, der Tag der Ernte für die Angler war gekommen. Bereits Mitte der Woche wurde die ersten Bretter im so genannten "Mönch" entfernt, so dass sich der

Waldfriedensee und die dahinter liegenden Teiche langsam entleeren können,

damit sich die Fische in tiefere Gefilde zurückziehen können und nicht, was

bei einem schnellen Ablauf der Fall wäre, im Schlamm "festsitzen".

Am Tag des Abfischens hieß es für die Helfer schon sehr früh aus den Federn zu

kommen, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Die ersten waren bereits

um fünf Uhr am Ort des Geschehens, um den Mönch endgültig zu öffnen.

Gespannt warteten die etwa 20 Helfer, was das Wasser frei gab. Artenreich

war es schon, was der Waldfriedensee zu bieten hatte.

So zogen die Fischer

Barsch, Forelle, Hecht, Saibling, Zander und Schleie an Land um den leckeren

Speisefisch an den Mann respektive Frau zu bringen. Nicht alltäglich war es,

dass auch Krebse aus dem Wasser gefischt wurden. Edelkrebse und ein

Signalkrebs ließen die Augen der Helfer größer werden. "Den Signalkrebs

haben die Amis mitgebracht", kommentierte Stev "Rudi" Bätz den seltenen

Fang.

Mit der Qualität zeigte man sich seitens des Vereins schon zufrieden,

allerdings ließ die Quantität zu wünschen übrig. "Das Ergebnis ist eine

Katastrophe" beschrieb Vorsitzender Dietrich Egger den Fang. Erklären konnte

er die Tatsache nicht. "Es lässt sich trefflich darüber spekulieren, was

passiert ist", war von Egger zu hören.

Das Fischsterben begann nach seinen Worten schon ein paar Wochen nachdem dem Einbringen der Besatzfische. "Am Wasser liegt es nicht", bestätigte der Vorsitzende und ergänzte: "Es ist

eben so, nicht im jeden Jahr kann man mit guten Ergebnissen rechnen".

Wieder in "seinem "Element" war wie in den Jahren zuvor auch Harald Büchner,

der sich fachgerecht um die Schlachtung und Zerteilung der Karpfen kümmerte.

Wie vielen Fischen er half, in höhere Regionen aufzusteigen, konnte er nicht

sagen. "Ich zähle sie nicht", meinte er und nahm sich dem nächsten

Vierpfünder an. "Wichtig ist beim Schlachten, dass man beim Karpfen die

Gallenblase nicht verletzt, sonst ist der Fisch ungenießbar", kommentierte

er sein Handwerk.

Auf Nachfrage informierte Dietrich Egger, dass man am

Anfang der Saison etwa 1000 Fische mit einem Wert von rund 3000 Euro

eingesetzt hat. "Reich wird hier keiner", beschrieb er das wirtschaftliche

Ergebnis. Dietrich Egger abschließend: "Wir sind eben alles Hobbyfischer und

Idealisten". Neben vielen Besuchern, die sich vor Ort gleich mit frischem

Fisch versorgen wollten, fiel gab es auch auf einige ungeladene Gäste.

Zeitweise waren zwölf Fischreiher zu sehen, die sich an den gedeckten Tisch

setzten.