Passion von Heinrich Schütz erklingt in Gauerstadt und Hildburghausen

In einer musikalischen Andacht wird am Palmsonntag (25. März, 17 Uhr) in der Christuskirche in Hildburghausen und am Karfreitag (30. März, um 15 Uhr) der Kirche St. Marien in Gauerstadt die Johannespassion von Heinrich Schütz zur Aufführung gelangen.





Heinrich Schütz, geboren 1585 in Köstritz, aufgewachsen in Weißenfels, gilt als der bedeutendste deutsche Komponist des Frühbarock. Seine Zeitgenossen nannten ihn den "Vater unserer modernen Musik". Auf seinem Grabstein wurde er gar als "seines Jahrhunderts hervorragendster Musiker" bezeichnet.





Dennoch geriet Schütz nach seinem Tod rund 200 Jahre lang in Vergessenheit. Erst Franz Liszt, Arnold Mendelssohn, Friedrich Spitta und Johannes Brahms setzten sich für sein Werk ein.

Studiert hatte Heinrich Schütz - mit Hilfe eines Stipendiums des Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel - 1609 bis 1612 in Venedig bei Giovanni Gabrieli, dem einzigen Musiker, den er je als seinen Lehrer bezeichnet hat. Nach einiger Zeit als Organist in Kassel kam Heinrich Schütz dann an den Dresdner Hof.





Nach Michael Praetorius' Tod oblag ihm die alleinige Leitung der Hofkapelle. Am Hof war er sowohl für die weltliche Musik, für höfische Unterhaltung und Repräsentation, wie auch für die geistliche Musik bei den Gottesdiensten verantwortlich.



Die Wirren des Dreißigjährigen Krieges sowie Pestepidemien brachten in der Mitte des 17. Jahrhunderts das kulturelle Leben beinahe zum Erliegen. Selbst bei Hof waren die personellen Mittel gering, doch Schütz' Kunstanspruch zwangen sie nicht in die Knie. 1628 ging er ein zweites Mal nach Venedig. Zeitweise wirkte Schütz auch als dänischer Oberkapellmeister sowie als musikalischer Ratgeber gleich mehrerer Fürstenhöfe. Heinrich Schütz starb hochbetagt im Jahr 1672 in Dresden und wurde in der alten Frauenkirche beigesetzt.



Die Johannespassion (1666) als eines seiner späten Werke zeugt von Schütz' genialer Übertragung deutscher biblischer Texte in eine Musiksprache, die dem italienischen Stil verbunden ist. Dramatische Polyphonie in den Chören steht dem rezitierenden und erzählenden Gestus in den Solopartien gegenüber.



In Gauerstadt und Hildburghausen erklingt eine Fassung für Streicher und Orgel. Ausführende sind die Stadtkantorei Hildburghausen, die Sängervereinigung Bad Rodach und das Collegium musicum Hildburghausen.



Solisten sind Julia Lucas (Sopran), Arnd Morgenroth und Torsten Sterzik (beide Bass) sowie Annerose Röder (in Hildburghausen) und Markus Ewald (in Gauerstadt) an der Orgel.



Die musikalische Leitung der Konzerte liegt in den Händen von Kirchenmusikdirektor Torsten Sterzik. ct