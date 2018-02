Panne in Coburg: Neue Sauna muss schließen

Ein Leck in der Warmwasserversorgung hat im neuen Saunabereich des Aquarias den Keller unter Wasser gesetzt. Weil dadurch bereits Feuchtigkeit in den Estrich eingedrungen ist, muss ab Donnerstag, 14. Februar, eine umfangreiche Bautrocknung vorgenommen werden. "Wir gehen davon aus, dass es etwa fünf Wochen dauern wird, bis der Estrich und die Dämmung der Fußbodenheizung wieder getrocknet sind und der Schaden behoben ist", erklärt dazu Aquaria-Betriebsleiter Jörn Pakoßnick-Kirchner in einer Pressemitteilung, die von der SÜC als Hausherr am Dienstag verschickt wurde.



Entdeckt wurde das Malheur just am Eröffnungstag der neuen Saunalandschaft am 28. Januar. Gegen 8.30 Uhr am Sonntag ereilte Pakoßnick-Kirchner die Mitteilung, dass der Keller unter Wasser stehe. Am Samstagabend sei noch alles in Ordnung gewesen, bestätigten die Mitarbeiter. Rund drei Stunden bevor die ersten Gäste kamen, herrschte dann rege Betriebsamkeit: Leitungen wurden abgestellt und Anschlüsse überprüft. Nachdem die Warmwasserversorgung unterbrochen war, verringerte sich der Wasseraustritt im Keller sofort und kam schließlich ganz zum Stillstand. Einzige Einschränkung am Eröffnungstag: Es gab kein warmes Wasser in den Duschen. Deshalb konnte der Betrieb weiterlaufen.



Geplatzte Muffe ist Schuld

In den vergangenen Tagen konnten nun das Leck und die Ursache ausfindig gemacht werden: "Eine Muffe einer Warmwasserleitung ist geplatzt", erklärt Pakoßnick-Kirchner. Durchnässt sind nun der Estrich und die Dämmung der Fußbodenheizung. Kernbohrungen brachten Gewissheit über das Ausmaß des Schadens. Glücklicherweise nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden die Wände. Feuchtigkeitsmessungen zeigten keine Auffälligkeiten.



Trocknungsgeräte sind in den nächsten Wochen im Keller unter der Saunalandschaft rund um die Uhr in Betrieb, die beschädigte Verbindung wird ausgetauscht, heißt es in der Mitteilung. "Ärgerlich ist besonders, dass die Installation vor der Eröffnung vier Wochen lang ohne Beanstandung funktioniert hat", zeigt sich der Aquaria-Betriebsleiter enttäuscht.