Osterschmuck, Geschenke und vieles mehr

Der Frühling hält Einzug und zu diesem Anlass wird in Rödental am Wochenende einiges geboten sein. Der traditionelle Rödentaler Ostermarkt in der Domäne Oeslau findet wieder am Samstag und Sonntag, 17. und 18. März, statt. Die Besucher dürfen sich auf viele bunte und außergewöhnliche Ostergeschenkideen freuen. Über 40 Aussteller aus der Region halten für die Besucher so manches bereit und präsentieren ihre Waren. Geöffnet ist der Markt am Samstag, von 13 bis 18 Uhr, und am Sonntag, von 11 bis 18 Uhr. Natürlich ist auch für Speisen und Getränke für die Marktbesucher bestens gesorgt. Um 13.30 eröffnet der Bürgermeister Marco Steiner traditionell den Rödentaler Ostermarkt. Am Sonntag um 14 Uhr spielt das Jugendorchester Rödental und sorgt für eine musikalische Untermalung.