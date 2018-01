Orientalisches Treiben in Meeder

Die Faschingsvereinigung Meeder braucht sich momentan noch keine Sorgen um Nachwuchs auf der Bühne zu machen. Schon den Kleinsten macht es Spaß, mitzuwirken. Mit dem Narrhalla-Marsch zogen der Erste Vorsitzende Andreas Lutz, sein Stellvertreter Alexander Pabst, Sitzungspräsident Heiko Meyer sowie der Kindersitzungspräsident Simon Höfer mit seinem Gefolge, wozu auch Schirmherr Landrat Michal Busch gehörte, in die Veranstaltungshalle Babucke ein.



Die Sitzung "Jugend in der Bütt" stand unter dem Motto "1001 Nacht". Dementsprechend trugen die Mitwirkenden hübsche orientalische Kostüme. Eine Augenweite waren die vielen Kinder auf der Bühne.



Kindersitzungspräsident Simon Höfer übernahm das Mikrophon von Meyer und führte gekonnt durch das Programm, das mit einem Gardetanz der "Glitterstars" eröffnet wurde. Später war noch die Funkengarde mit einem Show- und einem Gardetanz zu sehen. Die Trainerarbeit hatten Alina Göhring und Franziska Bohl übernommen. Als Fußballmaskottchen bewarb sich Simon Höfer in Düsseldorf bei einem lustigen Sketch. Allerdings bestand er die Prüfung nicht und war sehr enttäuscht. Alle Stücke waren mit Pointen gespickt. Gezeigt wurden das "Beamtenschnitzel", das Rechengenie und die "Krawatte". Für alle zeichnete Alexander Pabst verantwortlich.



Das Funkenmariechen Lisa Roth wirbelte wieder auf der Bühne. Es wird von Jonas Hanft trainiert. Der Sketch "Zwei Damen im Zug" trug ebenfalls zur Erheiterung bei. Die eine spielte eine feine Stadtfrau und die andere eine Landfrau. Letztere wollte ihrer Sitznachbarin alles nachmachen, was nicht so richtig gelang.



Publikum auf der Bühne

Einen weiteren Sketch spielten zwei Schwerhörige. Wortverdrehungen standen dabei im Vordergrund. Etwas ganz besonderes sollte eine Theateraufführung werden, wobei die Schauspieler aber absagten und dafür Erwachsene aus dem Publikum zum Mitspielen geholt wurden. Sechs Männer stellten einen Vorhang dar, der nach rechts und links sich öffnete. Ein blasender Wind, zwei sich biegende Birken, ein Mond der langsam aufgeht, ein Hund der heult, ein Donner der grollt, ein scheues Reh, ein Wilderer kamen hinzu. Als einzige sprechende Hauptperson kam noch der Förster, der die Frage stellt "Was ist das für ein Theater". Simon Höfer ließ die Mitwirkenden immer wieder üben. Die 14 Darsteller aus dem Publikum spielten den Sketch geduldig mit.



Beim Abschlussfinale tanzten alle Kinder und Jugendlichen zur Musik "Zamma Zamma". Bei der über dreistündigen Sitzung kam keine Langeweile auf. Es wurde zur Musik von "2 for your" geschunkelt, geklatscht und der Schlachtruf "Meeder Aha" ging durch die Halle. Mit viel Beifall wurden Zugaben gefordert.



Fotos: Karin Günther







Die Sitzungspräsidenten Heiko Meyer und Simon Höfer im Gespräch.



Schirmherr Landrat Michael Busch führte das Wüstenkamel auf die Bühne.



Lieblich anzuschauende Tänzerinnen aus dem Orient.



"Beamtenschnitzel" in der Kantine, die eben überwiegend von Beamten verzerrt werden.



Samira Pflaum und Sophie Fischer als Stadt- und Land-Dame; im Hintergrund Schaufensterpuppen auf den Plätzen der Elferräte.



Gardemädchen tanzten sich in die Herzen der Besucher.