Orchester des Landestheaters freut sich auf tolle Gäste

Das Landestheater Coburg verstärkt in der neuen Saison seine Zusammenarbeit mit Sonneberg. Nach einzelnen Konzertgastspielen in den vo rangegangenen Jahren ist in dieser Spielzeit ein kompletter Zyklus im Gesellschaftshaus geplant.





Insgesamt vier Coburger Sinfoniekonzert-Programme wird das Philharmonische Orchester des Landestheaters im Herbst und Winter nicht nur in Coburg, sondern zusätzlich auch in Sonneberg gestalten.





Coburgs Generalmusikdirektor Roland Kluttig sieht in diesem neuen Angebot durchaus auch eine Chance für jene Musikfans, die in den stets bestens besuchten Konzert im Landestheater keine Karten bekommen. "Märchenhaftes" versprechen in der neuen Saison nicht nur Opern von Rossini ("La Cenerentola") und Dvorák ("Rusalka") sowie der Ballettabend "Der Feuervogel".



Schumann trifft Brahms

Auch in den Konzertprogrammen finden sich märchenhafte Akzente wie beispielsweise im 6. Sinfoniekonzert mit Werken von Gabriel Fauré und Arnold Schönberg, die Maurice Maeterlincks Geschichte von "Pelléas und Mélisande" zum Thema haben. Der Auftakt der Konzert-Saison ist Robert Schumann und Johannes Brahms vorbehalten. Schumanns Ouvertüre, Scherzo und Finale sowie die sogenannte "Rheinische Sinfonie" umrahmen dabei das Doppelkonzert für Violine und Violoncello von Brahms.





Eine veritable Uraufführung bietet das 2. Sinfoniekonzert. Hans Stähli, langjährige ehemaliger Erster Kapellmeister des Landestheaters, hat für Claudio Flückiger, den Solohornisten der Königlichen Hofkapelle Kopenhagen, ein Hornkonzert geschrieben.



Flückinger ist auch der Solist bei der Uraufführung am 14. und 16. Oktober in Sonneberg und Coburg. Die Sinfoniekonzerte der Saison 2017/2018 locken mit hervorragen Solisten. "Wieder haben wir wunderbare Gäste gewinnen können, mit uns zu musizieren", freut sich Roland Kluttig: "Mit Solocellistin Tanja Tetzlaff und den Konzertmeisterin Florian Donderer und Daniel Sepec kommen gleich drei Solisten von einem der weltbesten Kammerorchester, der Deutschen Kammerphilharmonie in Bremen, zu uns."



Gesprächskonzerte

Den Abschluss der Saison bildet die Aufführung von Anton Bruckners monumentaler 8. Sinfonie c-Moll am 9. Juli in der Morizkirche. Neben der Morizkirche wird wieder das Kongresshaus zum externen Konzertort. Hier wird Alexander Lonquich als Pianist und musikalischer Leiter ein reines Beethoven-Programm gestalten - mit dem 2. und 4. Klavierkonzert sowie der 2. Sinfonie.





Ergänzt wird der Zyklus der Sinfoniekonzerte durch eine Reihe von Gesprächskonzerten unter dem Etikett "Concertino". Für das junge Publikum sind zudem mehrere "Concerts for Kids" in der Reithalle und im Spiegelsaal des Landestheaters geplant. jb









Konzert-Kalender des Landestheaters in der Saison 2017/2018





Samstag, 16. September

Concertino I - Werke von Brahms und Schumann, 11 Uhr, Landestheater



Montag, 18. September

1. Sinfoniekonzert - Werke von Brahms und Schumann, 20 Uhr, Landestheater



Freitag, 29. September Concert for Kids "Herr Buffo und der Notendieb", Reithalle (Weitere Aufführungen, 1., 3. Oktober)



Samstag, 14. Oktober 2. Sinfoniekonzert - Werke von Hayden, Stähli, Weber und Poulenc; Solist: Claudio Flückiger, Horn; Gesellschaftshaus Sonneberg



Montag, 16. Oktober 2. Sinfoniekonzert- Werke von Hayden, Stähli, Weber und Poulenc; Kongresshaus

Montag, 4. November Mitmachkonzert "Zukunftsmusik", Landestheater



Samstag, 11. November 3. Sinfoniekonzert - Werke von Rachmaninow und Dvorák; Solistin: Nina Scheidmantel (Klavier); Gesellschaftshaus Sonneberg



Montag, 13. November 3. Sinfoniekonzert - Werke von Rachmaninow und Dvorák; Solistin: Nina Scheidmantel (Klavier) Kongresshaus, 20 Uhr



Montag, 11. Dezember Weihnachtskonzert - Werke von Gabriele, Britten, Respighi und anderen; Chor des Landestheaters



Samstag, 6. Januar 2018 Neujahrskonzert - "Johann Strauß in Paris", Werke von Johann Strauß, Georges Bizet und anderen; Kongresshaus Rosengarten, Leitung: Roland Kluttig, 11 Uhr



Samstag, 13. Januar Concertioni II - Barock trifft Moderne, Werke von Vivaldi, Marais, Rebel und Tüür; 11 Uhr, Landestheater / 4. Sinfoniekonzert, Gesellschaftshaus Sonneberg



Montag, 15. Januar 4. Sinfoniekonzert, Werke von Vivaldi, Marais, Rebel und Tüür; 20 Uhr, Landestheater



Samstag, 20. Januar Concert for Kids - "Peter und der Wolf", 11 Uhr, Landestheater (weiterer Termin: 9. Februar, Landestheater Coburg)



Samstag, 17. März - , Werke von Ludwig van Beethoven; Alexander Lonquich, Klavier und Leitung; Gesellschaftshaus Sonneberg

Montag, 19. März - 5. Sinfoniekonzert, Werke von Ludwig van Beethoven; Alexander Lonquich, Klavier und Leitung; Landestheater Coburg



Samstag, 24. März Concert for Kids "Das tapfere Schneiderlin" - Theater in der Reithalle (weitere Aufführung, 25. März, Theater in der Reithalle)



Samstag, 28. April Concert for Kids "Compose Strawinsky" - "Der Feuervogel"; Landestheater



Samstag, 19. Mai Concert for Kids "Von Meerjungfrauen, Wassermännern und Meer - Spiegelsaal Landestheater Coburg (weiterer Termin: 21. Mai)



Montag, 21. Mai Concert for Kids "Von Meerjungfrauen, Wassermännern und Meer - Spiegelsaal Landestheater Coburg



Samstag, 2. Juni Concertino III "Musik des Jugendstil", Werke von Fauré und Schönberg" - 11 Uhr, Landestheater Coburg



Montag, 4. Juni 6. Sinfoniekonzert "Musik des Jugendstil", Werke von Fauré, Zemlinsky und Schönberg" - 20 Uhr, Landestheater Coburg



Samstag, 30. Juni Klassik-Open-Air im Rosengarten "I got Rhythm", Werke von George Gershwin



Samstag, 7. Juli Concertino IV - Bruckner, 8. Sinfonie c-Moll, 11 Uhr, Landestheater



Montag, 9. Juli - 7. Sinfoniekonzert - Bruckner 8. Sinfonie c-Moll; 20 Uhr, Morizkirche