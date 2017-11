Open Air Sommer: Kelly Family kommt 2018 auf den Schlossplatz nach Coburg

"We Got Love - Live 2018"



Nachdem "The Kelly Family" im Mai vergangenen Jahres ihr Comeback feierten, sind die Konzerte der prämierten Band reihenweise ausverkauft.2018 geht die "Family" zum ersten Mal seit 1999 auf Europa-Tournee und macht Halt auf dem Coburger Schlossplatz. Am 17. August 2018 um 20 Uhr ist es soweit. Coburg ist eine von 30 Stationen auf der Tournee. In gewohnter Manier besteht die Show der "Kelly Family" aus zahlreichen Lichteffekten, Pyrotechnik und Videoeinspielungen.Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter tickets.infranken.de . Telefonisch können Karten unter 0800 / 9009100 erworben werden.