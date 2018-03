Oberfranken: Zwei Nächte in Folge in Polizeigewahrsam - Mann randaliert öffentlich

Am Freitagabend hat ein 35-Jähriger in Neustadt bei Coburg auf dem Marktplatz randaliert. Wie die Polizei mitteilt, handelte sich bei dem Mann um einen amtsbekannten Neustädter. Dieser hat bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für Ärger gesorgt - und die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbracht.Er war in der Nacht zuvor wegen Körperverletzung festgenommen worden. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen ließ der Mann dieses Mal seinen Frust an der liebevoll gestalteten Osterdekoration aus. Laut Polizei riss er unter anderem Blumen heraus und verteilte weitere Dekoartikel wie Ostereier auf dem Marktplatz.Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Da der Mann mit einem Wert von über 2,3 Promille deutlich alkoholisiert war, durfte er die Nacht erneut in der Zelle der Polizei Neustadt verbringen.