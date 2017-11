Unbekannter fährt zwei Schulkinder in Coburg an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Beide Kinder wurden weg geschleudert



Ein Unbekannter hat am Dienstag in Coburg Schulkinder angefahren und ist danach geflüchtet. Beim Überqueren der Frankenbrücke in Richtung Stadtmitte fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag um 07.20 Uhr zwei elfjährige Jungen an und verletzte diese. Das teilte die Polizei Coburg mit.Vom Marschberg kommend bog der männliche Fahrer eines dunklen Familienvans aus dem Coburger Zulassungsbereich von der Frankenbrücke nach links auf die Abfahrtsrampe in Richtung Lauterer Höhe. Genau in dem Moment querten die beiden Buben die Fußgängerfurt auf der Frankenbrücke. Im Einmündungsbereich erfasste der dunkle Van mit der Fahrzeugfront die beiden Jungs.Beide wurden durch den Aufprall vom Auto weg geschleudert und fielen auf die Straße und den angrenzenden Gehweg. Das Auto hielt an der Unfallstelle kurz an und fuhr schließlich weiter. Die Kinder, die durch den Zusammenstoß glücklicherweise nur leichtere Blessuren davon trugen, liefen in die Schule und meldeten dort den Vorfall im Sekretariat. Von dort aus wurden die Eltern informiert, die mit ihren Kindern sofort ins Coburger Klinikum fuhren.Bei beiden Buben wurden Prellungen an Armen, Beinen und am Gesäß diagnostiziert. Im Anschluss erfolgte der Weg zur Polizei. Dort nahmen die Ordnungshüter den Unfall auf. Der Fahrer des Autos hat sich nicht bei der Polizei gemeldet. Die Polizeiinspektion Coburg ermittelt wegen Fahrlässiger Körperverletzung, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung.Die Polizei Coburg hofft nun auf Hinweise von Zeugen, die am Dienstag um 07.20 Uhr auf der Frankenbrücke, an der Abfahrt auf die B4 in Richtung Norden, den Unfall zwischen Auto und Schulkindern beobachten konnten. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-209 entgegen.