Oberfranken: Mann schmückt Christbaum und stürzt von Leiter - schwere Verletzungen

Am Dienstagmorgen ereignete sich ein Arbeitsunfall bei einer Firma in der Oeslauer Straße. Ein 35-jähriger Angestellter war damit beschäftigt einen Weihnachtsbaum zu schmücken. Das teilte die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg mit.Dazu war er in etwa zwei bis drei Metern Höhe auf einer Leiter gestanden. Unvermittelt stürzte er herab und verletzte sich dabei schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum Coburg. Die Ursache für den Sturz muss noch ermittelt werden.