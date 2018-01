Oberfranken: Mann rastet komplett aus - Einlieferung in Psychiatrie

Ohne ersichtlichen Grund ist am späten Dienstagnachmittag ein 30-jähriger Mann in einem Wettbüro am Marktplatz in Neustadt bei Coburg ausgerastet. Er bedrohte und beleidigte mehrere anwesende Personen. Dabei hatte er eine abgebrochenen Bierflasche benutzt. Ein Faustschlag in Richtung einer 20-jährigen Frau ging zum Glück ins Leere. Als die hinzugerufene Polizeistreife eintraf, befand sich der Täter bereits auf dem Marktplatz. Dort wurde er gefesselt und festgenommen.Bei der Durchsuchung fanden die Beamten auch noch ein Messer, welches der junge Mann einstecken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab 1,68 Promille. Außerdem dürfte der Mann unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben. Aufgrund des psychischen Zustands, war eine Einlieferung in die Psychiatrie unvermeidbar.