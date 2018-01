Oberfranken: Mann attackiert Polizisten nach Streit mit der Freundin und wird festgenommen

Zu einem Streit in einer Wohnung in der Lauterburgstraße wurde am Montag, um kurz nach Mitternacht, die Coburger Polizei gerufen. Der 20-jährige Lebensgefährte einer 24-jährigen Lautertalerin war angetrunken und schrie lauthals in der Wohnung herum.Es bestand die Gefahr, dass er seine Freundin angreift oder verletzt. Deshalb wurde ihm zunächst ein Platzverweis erteilt. Dem kam der 20-Jährige allerdings nicht nach. Schließlich musste er von den Polizisten in Gewahrsam genommen werden.Gegen diese Maßnahme wehrte er sich jedoch vehement. Er schlug und trat gezielt nach den Ordnungshütern. Die Polizisten mussten den Mann schließlich fixieren und zum Transport auf die Coburger Polizeiinspektion Handfesseln anlegen.Während des Transports spuckte und trat er nach einem der Beamten. Dem noch nicht genug, trat er im Dienstauto mit voller Wucht gegen die hintere rechte Tür des Dienstfahrzeugs, so dass sich der Türrahmen samt Scheibe verzog.Der 20-Jährige musste die Nacht in einer Haftzelle der Coburger Polizeidienststelle verbringen. Bei der Gewahrsamnahme des Mannes wurden zwei Ordnungshüter leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung sowie Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel.