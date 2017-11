Oberfranken: Crash mit Sattelzug - Kleinbus mit acht Menschen landet im Acker

Am Dienstag ist im oberfränkischen Bad Rodach (Lkr. Coburg) ein Kleintransporter mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Beim Abbiegen von der Ortschaft Elsa kommend nach links auf die Staatsstraße 2205 übersah am Dienstag um 13:45 Uhr ein 65-Jähriger mit einem mit acht Personen besetzten Kleinbus einen auf der Vorfahrtsstraße fahrenden Sattelzug. Das teilte die Polizei Coburg mit.Der Sattelzug, der von Bad Rodach in Richtung Coburg unterwegs war, stieß daraufhin im Einmündungsbereich gegen den vollbesetzten Kleinbus. Dieser drehte sich durch die Wucht des Anstoßes und landete im angrenzenden Acker. Wie durch ein Wunder wurde keiner der Fahrzeuginsassen in dem Bus verletzt. Am Transporter entstand Totalschaden.Auch die Sattelzugmaschine, die in den Unfall verwickelt war, wurde beschädigt. Der Kleinbus musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die mit Fahrzeugteilen übersäte Fahrbahn wurde von der Straßenmeisterei gereinigt. Der Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro beziffert. Die Kollegen der Polizeiwache Bad Rodach ermitteln wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung.