Oberfranken: Betrunkene Frau verletzt sich in Ausnüchterungszelle absichtlich selbst

Die Polizeiinspektion Neustadt erhielt am Montagnachmittag die Mitteilung, dass eine Person in der Rosenau Hilfe benötigt. Die eintreffende Streifenbesatzung fand einen 49-jährigen Mann aus Coburg an.Dieser war stark alkoholisiert und konnte sich nur in gebrochenem Deutsch verständlich machen. Trotzdem wurde klar, dass er sich mit seiner Ehefrau gestritten hat. Zuvor hatte er ihr den Autoschlüssel weggenommen, da auch sie stark alkoholisiert war.Sie befinde sich jetzt im Auto des Mannes irgendwo in Rödental. Die Beamten nahmen mit dem Mann die Suche auf und fanden das Auto schließlich in der Oeslauer Straße. Während der Aussprache gelang es der Frau den Autoschlüssel wieder an sich zu nehmen.Da sie betrunken war, mussten die Polizisten ihr den Schlüssel jedoch wieder wegnehmen. Dagegen wehrte sich die 50-jährige Frau ganz erheblich. Sie versuchte auch immer wieder nach den Beamten zu treten.Nun war ein Ausnüchterungsgewahrsam erforderlich. Auch gegen die Fahrt zur Polizei nach Neustadt wehrte sie sich: Sie spuckte einem Beamten mitten ins Gesicht und beleidigte die Polizisten. Nach einer Blutentnahme durfte sie zunächst Platz in einer Polizeizelle nehmen.Dort stieß sie dann mit dem Kopf absichtlich mehrfach gegen die Gitterstäbe, bis sie schließlich eine heftig blutende Platzwunde am Kopf hatte. Daraufhin brachte sie der Rettungsdienst ins Krankenhaus.