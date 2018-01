Rödental vor 2 Stunden

Kurios

Oberfranken: 15-Jährige verpasst 13-Jähriger Ohrfeige wegen nacktem Bein

Eifersucht in Rödental: Weil eine 13-Jährige ein Foto an einen Jungen verschickte, verpasste ihr dessen Freundin am Montagmorgen eine Ohrfeige.