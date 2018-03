Nun ist das Team wieder komplett

Während andere sich über Weihnachten Plätzchen schmecken und einfach mal die Seele baumeln ließen, hatte sich Coburgs Zweite Bürgermeisterin Birgit Weber (CSU) einen Packen Lesestoff mit nach Hause genommen. 32 Bewerbungen hatte die Stadt Coburg für den neu zu besetzenden Posten des Citymanagers erhalten - Weber, zu deren Zuständigkeitsbereich auch der Tourismus gehört, hat sie alle aufmerksam gelesen. Am Ende ist die Entscheidung nun für eine gebürtige Coburgerin gefallen: Andrea Kerby-Schindler heißt die neue Citymanagerin, die am Donnerstag ihren Dienst antrat.

Zu den ersten Amtshandlungen der 52-Jährigen gehörte an ihrem ersten Arbeitstag die kleine Vorstellungsrunde vor den Coburger Medien. Andrea Kerby-Schindler ist 1965 in Coburg geboren und hat Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Tourismus und Marketing studiert. Nach dem Studium war sie unter anderem mit ihrer eigenen Firma im Immobilienmanagement tätig, in den letzten Jahren begleitete sie junge Unternehmer und baute zuletzt den Vertrieb in einer kunststoffverarbeitenden Firma im Landkreis Coburg mit auf.

Als Citymanagerin ist sie Ansprechpartnerin für den Einzelhandel und das Dienstleistungsgewerbe und verknüpft den innerstädtischen Einzelhandel mit öffentlichen und privaten Stellen. Die Ausschreibung der Stelle war nötig geworden, weil Kerby-Schindlers Vorgänger, Jörg Hormann, Coburg Anfang Dezember überraschend verlassen hatte, um ein professionelles Citymanagement in Mainz aufzubauen.



Tourismus auch in neuer Hand

"Jetzt sind wir endlich wieder komplett", freute sich Bürgermeisterin Weber. Zum 1. Februar war erst die Stelle der Tourismuschefin mit Katrin Bratner neu besetzt worden, jetzt folgt der Posten der Citymanagerin. Während der Vakanz der Stellen hatte Stadtmarketing-Koordinator Michael Böhm einen Teil der Aufgaben mitübernommen und auch beim Einarbeiten der beiden neuen Mitarbeiterinnen geholfen.

Noch muss die Zweite Bürgermeisterin beim Aufzählen der Aufgaben, die in der nächsten Zeit anstehen, ein wenig soufflieren, doch eines hat sich Andrea Kerby-Schindler schon fest vorgenommen: Coburg solle in den Köpfen der Coburger den Stellenwert erhalten, den es nach außen hin schon hat. "Touristen sagen mir oft, wie toll sie unsere Stadt finden", erklärt die 52-Jährige. Die Coburger selbst würden das leider nicht immer so sehen.

Am E-Government arbeiten, die "Go-Coburg"-App weiter entwickeln, dem Einzelhandel nahe bringen, wie wichtig es heute ist, sich digital gut aufzustellen - all das sind Punkte, die die neue Citymanagerin angehen will. Und eine von Coburgs größten Veranstaltungen steht auch gleich vor der Tür: Der Brunnenmarkt mit Automeile am 18. März.

19 Frauen und 13 Männer hatten sich auf die Stelle des Coburger Citymanagers beworben. Einige der Bewerber leben zwar bereits in Coburg, Andrea Kerby-Schindler sei aber die einzige gewesen, die hier geboren ist, berichtete Bürgermeisterin Birgit Weber. Eine Bewerbung sei sogar aus Südeuropa eingesandt worden. Für Kerby-Schindler habe sich die Stadt entschieden, weil zum einen "die Qualifikation gepasst hat. Außerdem hatten wir einen kleinen Arbeitsauftrag gegeben, die Bewerber mussten eine Kurzdarstellung machen. Da hat sie uns in allen Punkten überzeugt." Nach der Stellenausschreibung ist die Stelle vorerst auf ein Jahr befristet. Der Tourismusbetrieb und das Citymanagement sollen neu organisiert werden.