Nordsee: Montag letztmals geöffnet

Die Restaurantkette Nordsee gibt, wie mehrfach berichtet, ihre Filiale in der Coburger Spitalgasse auf. Nach Tageblatt-Informationen ist am Montag, 13. November, letztmals geöffnet. Ursprünglich sollte erst Ende des Jahres Schluss sein, doch nun hat sich die Unternehmenszentrale in Bremerhaven offenbar entschlossen, schon früher zu schließen. Zuletzt war nur noch der Imbiss zur Straße hin geöffnet und auch das nur noch mit reduzierten Öffnungszeiten. Das Unternehmen Nordsee ließ schon im Sommer durchblicken, dass man intensiv nach einem neuen Domizil in Coburg suche. Eine passende Immobilie in 1a-Lage - Markt oder Spitalgasse - wurde bisher offenbar nicht gefunden.