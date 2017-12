Nikolausmarkt in Neustadt eröffnet

"Ach, jetzt wird's hier endlich voll", sagt eine Besucherin. Eine lange Reihe mit Kindern zieht in den Neustadter Nikolausmarkt ein. In den Händen halten sie ihre kleinen bunten Laternen. Bei manch einem müssen die Eltern noch tragen, aber Hauptsache dabei. Zusammen wandern sie zur Bühne auf dem Marktplatz. Angeführt vom Nikolaus, dem Christkind und seinen Engeln.



Schon vorher hatten sie vor dem Rathaus besinnlich "Ich geh' mit meiner Laterne" gesungen. Auf halbem Weg macht der Tross vor dem Pavillon halt. Der Nikolaus und seine Helfer verteilen dort Gutscheine für Lebkuchen an die Kinder, die sich mit ausgestreckter Hand vor dem Mann mit dem Rauschebart tummeln.



"Weihnachten ist mehr als eine Geschichte. Es ist ein Auftrag", sagt Dritter Bürgermeister Martin Stingl (SPD) bei seiner Eröffnungsrede auf der Bühne. Er denkt dabei an die vielen Menschen, die zur Weihnachtszeit nicht das Glück haben, von Freunden und Familien umgeben zu sein. "In dieser Zeit halten wir inne. Wir sollten uns aber auch für diese Menschen Zeit nehmen", mahnt er an.



Am späten Nachmittag hatte es pünktlich zum Nikolausmarkt angefangen zu schneien. Stingl freut sich über die Flocken, die seinen schwarzen Hut leicht bedecken, und hofft, dass das Wetter den Neustadtern noch das ganze Wochenende gewogen bleibt.



Frohe Kunde aus Sonneberg

Freuen durfte er sich sicher auch über die Nachrichten, die ihn aus dem Nachbarkreis Sonneberg erreichten. Die lange diskutierte Kreisgebietsreform ist nun vorerst vom Tisch. In Sonneberg wehrten sich Bürger und Politiker dagegen, künftig in einem großen Landkreis mit Suhl und Hildburghausen aufzugehen. Neustadt unterstützte diesen Protest. Der gesamte Stadtrat reiste sogar zu einer Demonstration nach Thüringen.