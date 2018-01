Niederfüllbacher Wehr erfährt Anerkennung für das Geleistete

Bürgermeister Martin Rauscher gab sich bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Niederfüllbach sehr optimistisch, dass man mit dem Bau des neuen Gerätehauses in der ersten Jahreshälfte beginnen könne. Heinz Großmann wurde im Laufe der Versammlung für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst durch den Landrat Michael Busch und der Kreisfeuerwehrführung ausgezeichnet. Aus den Händen des Vorsitzenden Christian Boßecker erhielt der engagierte Wehrmann ein besonderes und außergewöhnliches Geschenk, nämlich einen Geschenkkorb, der mit Süßigkeiten gefüllt war.

Beim Kommandanten der Niederfüllbacher Wehr, Andreas Hackl, ist die Freude groß. Denn er konnte im vergangenen Jahr sieben Neuanmeldungen, darunter auch zwei Jugendliche, verzeichnen. So kann die Wehr auf 47 Aktive, darunter 14 Frauen, sowie auf drei Anwärterinnen und vier Anwärter zurückgreifen. Sechs Personen meldeten sich bei der Wehr in Niederfüllbach ab, weil sie umzogen. Die Wehr ist im vergangenen Jahr zu acht Brandeinsätzen sowie zu zwei technischen Hilfeleistungen und einem First-Responder-Einsatz ausgerückt. Außerdem wurden drei Sicherheitswachen und sieben Übungen durchgeführt. Weiterhin standen drei Alarmübungen und Schulungen sowie ein Besuch bei der Polizei in Coburg auf dem Plan. Vier Wehrmänner haben an der Modularen Truppmannausbildung teilgenommen, und Sabine Rudolph hat die Ausbildung zum Gruppenführer an der Feuerwehrschule in Würzburg mit Erfolg abgeschlossen. Den Atemschutzlehrgang haben drei Feuerwehrkameraden mit Erfolg beendet. Die Wehr kann auf zehn Gruppenführer sowie zwei Zugführer zurückgreifen. Es stehen weiterhin zehn Atemschutzgeräteträger und sieben Maschinisten zur Verfügung. Besonders freut man sich über drei Rettungsassistenten und einen Rettungssanitäter sowie über zwei Sanitäter in der aktiven Wehr. Im vergangenen Jahr wurden neue Pressluftatmer und neue Atemschutzmasken sowie Brandfluchthauben und Schutzanzüge angeschafft.

Jugendwartin Nicole Boßecker, die zusammen mit Maximilian Metschke die Jugendgruppe mit sieben Feuerwehranwärtern leitet, ging in ihrem Bericht auf die Aktivitäten der Gruppe ein. Den Jugendwissenstest in Bronze haben drei Anwärter abgelegt, den in Silber zwei Anwärterinnen, berichtete Boßecker. Die beiden Jugendwarte haben auch an verschiedenen Fortbildungen und Tagungen teilgenommen.

"Es geht aufwärts", freute sich Sabine Rudolph, die Betreuerin der Kinderfeuerwehr "Feuerwiesel", wo zur Zeit 22 Kinder, darunter neun Mädchen, aktiv sind.



Es gab auch Spenden

114 Mitglieder hat der Feuerwehrverein, berichtete Vorsitzender Christian Boßecker. Er blickte auf die 13 Veranstaltungen im vergangenen Jahr zurück. Ein besonderes Erlebnis sei der Ausflug zur Feuerwehrschule nach Würzburg gewesen. Zahlreiche Spender hätten die Wehr bedacht, freute sich der Vorsitzende.

Landrat Michael Busch würdigte die hervorragende Kinder- und Jugendarbeit in der Wehr in Niederfüllbach. Dies sei außergewöhnlich. Viele aus der Feuerwehr Niederfüllbach seien auch für den kompletten Landkreis tätig, sagte Busch und dankte für die Unterstützung des Feuerwehrvereins. Er ging auf den freiwilligen Feuerwehrdienst ein und sprach dafür Lob und Anerkennung aus. "Die Freiwilligen haben sich viele Pflichtaufgaben auferlegt und sind stetig bereit zur Fortbildung. Denn der Aufgabenbereich im Feuerwehrwesen hat sich stark verändert", sagte Busch. Besonders würdigte Busch Heinz Großmann für dessen 40-jährigen Feuerwehrdienst und überreichte das Feuerwehrehrenzeichen und einen Gutschein für das Feuerwehrerholungsheim.

"So geht Feuerwehr", stellte Kreisbrandrat Manfred Lorenz in Niederfüllbach fest. Die Mannschaft passe, es mache großen Spaß, mit der Wehr zu arbeiten.

Nicole Boßecker legte im Punkt "Verschiedenes" ihr Amt als Schriftführerin nieder. Deshalb wurde Stefan Mix zum neuen Schriftführer gewählt.