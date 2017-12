1 / 1

Geldsegen für den Nachwuchs in Niederfüllbach: Erika Krauß und Marita Pollex-Claus übergeben 1000 Euro an die Eltern des kleinen Lionel, Dominik Maier und Julika Ittner. Insgesamt wurden 13 000 Euro an Eltern übergeben. Foto: Gabi Arnold