Frohnlachs Sayko Trawally (blaues Trikot) traf in den letzten Testspielen regelmäßig für die "Blau-Weißen" und will seinen Torinstinkt am Samstag auch bei der Bayreuther Regionalliga-Reserve unter Beweis stellen. Das Heimspiel von Ligapartner TSV Sonnefeld - im Bild Tayfun Özdemir und Schiedsrichter Steffen Ehwald - gegen die SG Quelle Fürth am Sonntag um 14 Uhr wurde abgesagt. Foto: Lisa Hümmer/Archiv