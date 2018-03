Nicht nur Frohnlachs Trawally ist gut in Schuss

Unabhängig davon, ob es bereits ab der neuen Spielzeit zu der angedachten Fusion zwischen den beiden Landesligisten VfL Frohnlach und TSV Sonnefeld kommt, droht die erfolgreiche, rund 30 Jahre andauernde Ära der "Blau-Weißen" auf Landesebene am Ende der aktuellen Serie zu Ende zu gehen. Grund: Dem Tabellenletzten droht der Abstieg aus der Landesliga Nordost!



VfL Frohnlach

Den Absturz von der Bayern- bis in die Bezirksliga West wollen die Spieler um Trainer Oliver Müller aber auf jeden Fall vermeiden. Ab heute - vorausgesetzt die Partie wird nicht noch kurzfristig abgesagt - soll die mäßige Bilanz von bisher nur vier Siege und 14 Punkten aus 20 Partien aufpoliert werden. Ein hoffnungsloses Unterfangen?



Nur vier Punkte Rückstand

Nein, sicher nicht, denn der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt lediglich vier Punkte. Beste Gelegenheit, um diesen Abstand zu verkürzen, besteht am heutigen Samstag ab 14 Uhr: Die "Wischi-Elf" muss beim unmittelbaren Tabellenvordermann SpVgg Bayreuth II ran. Ein Dreier bei der Regionalliga-Reserve wäre nicht nur für die Tabellensituation der Frohnlacher enorm wichtig, sondern ein Erfolgserlebnis würde sicher Rebhan, Hartmann & Co. auch einen Schub für die weiteren Aufgaben geben. Schließlich ist die Relegation ein realistisches Zwischenziel für die Jungs um Kapitän Christopher Autsch.



Aus dem Vollen schöpfen

Die Vorbereitungsphase verlief nicht schlecht, die Trainingsbeteiligung war gut und die Trainer konnten zuletzt sogar endlich einmal fast aus dem Vollen schöpfen. Dabei waren auch die beiden Winter-Neuzugänge Jasper Humpert vom Bezirksligisten Spvg Lettenreuth und Keeper Erik Mozzo vom Nachbarverein TSV Sonnefeld. Während Humpert nicht gleich auf Anhieb in die Startformation rutscht, steht der Schlussmann beim Re-Start in Bayreuth zwischen den Pfosten.

Die gute personelle Situation schlug sich auch in den Testspiel-Ergebnisse nieder: Bei dem zuletzt bärenstark auftretenden Bezirksligisten TSV Mönchröden gelang am letzten Wochenende ein sicherer 3:1-Sieg. René Knie (2.), Sven Wieczorek (7.) und Sayko Trawally (35.) sorgten schon vor dem Wechsel auf dem Rödentaler Kunstrasenplatz für klare Verhältnisse. Das Ehrentor der "Mönche" gelang Daniel Puff nach 56 Minuten.

Auch gegen den Kreisligisten SV Ketschendorf gab es auf dem Coburger Kunstrasen einen 2:0-Sieg dank Treffer von Kevin Hartmann (11.) und Sayko Trawally (86.). Die Frohnlacher sind also gut gerüstet und brennen trotz eisiger Temperaturen auf das Unternehmen "Doch-Noch-Klassenerhalt".



TSV Sonnefeld

Während in Bayreuth gespielt werden soll, fällt die Partie beim TSV Sonnefeld aus. Auf dem Spielplan stand am Sonntag ab 14 Uhr der Vergleich mit der SG Quelle Fürth, doch daraus wird nichts. Der hart gefrorene Platz beim TSV lässt kein Spiel zu.



FC Lichtenfels

Der FC Lichtenfels (11.) hat mit dem 3:1 (0:0)-Heimsieg zum Jahresauftakt gegen die SG Quelle Fürth (5.) ein beeindruckendes Zeichen an die Konkurrenz in der Fußball-Landesliga Nordost gesendet.

Die Männer des Trainergespanns Grau/Goller werden aber gleich wieder ausgebremst. Die für den gestrigen Freitag angesetzte Auswärtspartie beim SC Schwabach (8.) wurde abgesagt. Ein neuer Termin ist noch nicht angesetzt.



Vollgepackter Spielplan

Damit wächst der Nachholspielplan der Lichtenfelser weiter an. Durch den Spielausfall kommt auf jeden Fall eine zweite Englische Woche auf die Korbstädter zu. Am Osterwochenende sind sie bereits am Karsamstag und Ostermontag im Einsatz. Am 11. April ist das Heimspiel gegen den SV Memmelsdorf an einem Mittwoch angesetzt.



SV Friesen

Der SV Friesen ist, vorbehalten das Spiel wird nicht kurzfristig abgesagt, beim Tabellen-15. Baiersdorfer SV zu Gast. Trainer Armin Eck hat sein Team auf ein ungemütliches Spiel und schwierige Platzverhältnisse eingestellt. "Wir erwarten eine giftige Mannschaft, die alles dransetzen wird, hinten herauszukommen", sagt Eck. Genau dahin will der Tabellenneunte auf keinen Fall abrutschen. "Das Spiel hat schon eine immense Bedeutung", so Eck. ct