Neustadter Musikfreunde haben äußerst treue und aktive Mitglieder

Die Sinfoniekonzerte der Gesellschaft der Musikfreunde Neustadt prägen das Kulturleben in Neustadt. In seinem Jahresbericht anlässlich der Hauptversammlung erinnerte Vorsitzender Hans-Rudolf Timmig an die vom musikalischen Leiter Hans Stähli ausgearbeitete anspruchsvolle Darbietung im Frühjahr (Konzert-CD für 5 Euro erhältlich!) sowie an das sehr gut besuchte Open-Air-Konzert im Märchenbad. "Das sehr abwechslungsreiche Programm trug wieder die typische Handschrift unseres musikalischen Leiters", dankte Timmig. Anspruchsvolle, musikalische Aktivitäten und Umrahmungen wurden zudem bei Kirchenkonzerten zusammen, mit einem Projektchor (Federführung Ottowinder Chor) unter der Leitung von Bojana Blohmann geboten. In kleinerer Besetzung spielte das Salonorchester beim Schulfest des Arnoldgymnasiums, bot in

Teuschnitz Kaffeehausmusik, umrahmte die Verleihung des Max-Oskar-Arnold-Preises, den Seniorennachmittag im "Waldfriedensee" sowie den Volkstrauertag. Für alle Darbietungen habe es 40 Proben gegeben, berichtete der Vorsitzende.



Und nun bereite man sich auf das nächste Sinfoniekonzert am Samstag, 17. März, in der Mehrzweckhalle Heubischer Straße vor. Das Open-Air-Konzert im Neustadter Freibad soll am Sonntag, 8. Juli, stattfinden.

Der Mitgliederstand liege bei 104 Personen (29 Aktive, zehn ehemalige Aktive, 62 Passive, drei Ehrenmitglieder).



Bei den Neuwahlen der "Gesellschaft der Musikfreunde Neustadt bei Coburg" in der Gaststätte "Altes Brauhaus" nahm Timmig den Vorsitz nochmals "für seine zwei letzten Jahre" an, wie er betonte. Er wolle dann das Amt gern in jüngere Hände legen. Zweiter Vorsitzender Rolf Otto erhielt ebenso vollstes Vertrauen. Die Vorsitzenden wurden schriftlich gewählt, alle anderen Posten per Akklamation angenommen.



Langjährigen Mitgliedern wurde gedankt: Aus dem Kreis der Fördernden führt seit 25 Jahren Wolfgang Salzmann die Mitgliedschaft des verstorbenen Vaters weiter. Aus dem Kreis der Aktiven gebührt Eilika Bär für 40 Jahre diese Ehre. Helmut Otto freute sich über die Würdigung seiner 70-jährigen Orchestermitgliedschaft. "Er kam 1948 als 13-jähriger Schüler ins Orchester", erzählte Timmig. Acht Jahre später war Otto dann für 32 Jahre Stimmführer der 2. Geige. Weil im Orchester großer Bratschenmangel herrschte, brachte er stets seine Bratsche mit und spielte diese bei Bedarf. "Die kammermusikalischen Aktivitäten der Musikfreunde waren ohne ihn nicht denkbar", ergänzte Timmig. 1988 übernahm Otto für neun Jahre das Amt des Konzertmeisters von Ludwig Leipold, bis die Gesundheit nicht mehr mitmachte. "Doch er hielt seinen Musikfreunden die Treue. Ich freue mich,

dass er heute dabei ist", dankte Timmig.



Horst Eckardt, als 14-Jähriger ebenso 1948 ins Orchester eingetreten, war Ottos Pultnachbar am ersten Pult der 2. Geige und viele Jahre in verschiedenen Ämtern im Vorstand, konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein.



Idealismus und Freude am Musizieren

"Unsere Gesellschaft war in den vergangenen Jahrzehnten in der glücklichen Lage, Vorstände zu haben, die ihr Amt über viele Jahre ausübten, die für die Musik und für die Gesellschaft der Musikfreunde lebten", fuhr Rolf Otto fort. Karl Vollmer habe den Vorsitz 30 und Werner Greiner 32 Jahre getragen. "Beide waren nicht nur wegweisende Vorstände, sie waren auch leidenschaftliche Laienmusiker im Orchester sowie in der Kammermusik. "Seit 1988 führt Hans-Rudolf Timmig, übrigens auch ein leidenschaftlicher Laienmusiker wie seine beiden Vorgänger, diese beispiellose Beständigkeit in der Führung unserer Gesellschaft fort", gratulierte Otto dem Vorsitzenden zum 30-Jährigen. Für seinen unentwegten Einsatz und das große Engagement zum Wohle der Gesellschaft und des Orchesters galt ihm aller Respekt, Dank und Anerkennung. "Unsere musikalische Laienarbeit wird nämlich von einem unnachahmlichen Idealismus und der Freude am Musizieren und an der Musik im Allgemeinen getragen", merkte Otto an.



"Unserem musikalischen Leiter Hans Stähli gelingt es immer wieder, unsere Konzerte mit besonderen Raritäten und außergewöhnlichen Stücken attraktiv zu machen", freute sich der Vorsitzende. "Und Hans Stähli kann mit Problemen, die das Arbeiten mit einem Laienorchester so mit sich bringt, in

aller Regel gut leben und akzeptiert sie einfach", dankte Timmig. Stähli dankte wiederum für die gute Orchesteratmosphäre und sagte: "Mir liegt es stets am Herzen, immer etwas Besonderes zu bringen."

Timmig dankte zudem Rolf Otto für die beste Zusammenarbeit,. Otto verfolge das Geschehen mit wachem Auge und stehe als Ansprechpartner stets zur Verfügung.



"Wir suchen händeringend nach Streichern", eine Sorge, die Timmig länger bereits beschäftigt. Er bat, die Musikszene aufmerksam zu verfolgen.



Neuwahlen 2018:

1.Vorsitzender: Hans-Rudolf Timmig,

2. Vorsitzender: Rolf Otto,

Musikalischer Leiter: Hans Stähli.

Konzertmeisterin: Jessica Gralher,

1.Schriftführer: Uli May,

2. Schriftführer: Norbert Luche,

1. Schatzmeisterin: Christine Weiß,

2. Schatzmeisterin: Vera Grempel,

1. Inventarverwalterin: Jessica Gralher,

2. Inventarverwalterin: Jürgen Schäffner.

Beisitzer/Aktive: Sabine Reißenweber-Dotterweich, Dr. Peter Müller, Norbert

Luche.

Beisitzer/Fördernde: Elvira Scholz, Ulrich Leipold, Elke Friedrich.

Kassenprüfer: Michael Weyh, Regine Förtsch.