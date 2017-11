Neustadter Bausenat blickt auf das 2017 Geleistete zurück

Die vorletzte Sitzung des Bausenates bot für die Gremiumsmitglieder eine durchaus probate Möglichkeit , die größte Straßenbaumaßnahme der Puppenstadt offiziell ihrer Bestimmung zu übergeben. Die Haarbrücker Straße von der Coburger Straße bis zum "Brunnhügel" wurde nach Abfräsen der vorhandenen Deckschicht auf 600 Meter mit einer neuen Asphaltdecke versehen. Die Kosten für diese Maßnahme bezifferte Zweite Bürgermeisterin Elke Protzmann (CSU) mit 120 000 Euro. Protzmann geht davon aus, dass die Anwohner, die doch die eine oder andere Belästigung hinnehmen mussten, am Ende zufrieden gestellt werden konnten.



Was heuer alles gemacht wurde

Die Vorsitzende des Bausenats nahm die Gelegenheit wahr, die im Jahr 2017 durchgeführten Straßensanierungsmaßnahmen vor Augen zu führen. Demnach wurde der Radwegebereich bei Kemmaten mit einer Asphaltschicht versehen. Den Aufwand hierfür bezifferte Elke Protzmann mit 25 000 Euro. In der Moggerer Straße in Fürth am Berg wurden die Bankette befestigt und über die

bestehende Deckschicht einen neue aufgebracht. Kosten: 35 000 Euro. In die "Untere Burgstraße" wurden für eine neue Asphaltdecke 50 000 Euro investiert. Derzeit laufen nach Worten von Elke Protzmann noch die Arbeiten in der Rathenaustraße. Hier werden auf einer Länge von etwa 250 Metern die Entwässerungsrinnen erneuert. "Das Ganze wird so ausgeführt, dass es keine Bordsteinkanten mehr gibt", ließ die Bürgermeisterin wissen.



Von ihr war zu erfahren, dass in der kommenden Woche die Straße eine neue Deckschicht erhalten wird. Nach dem öffentlichen Teil zog sich das Gremium traditionsgemäß in den städtischen Bauhof zurück, um die Weichen für das kommende Haushaltsjahr in nichtöffentlicher Sitzung zu stellen.