Neustadt und Sonneberg schmieden Allianz

"Interkommunal kooperieren - Berührungsflächen entwickeln - Nachbarschaft leben", das sind drei Oberbegriffe, die ein zweitägiges Strategieseminar der Städte Neustadt bei Coburg und Sonneberg in der Schule der Dorf- und Flurentwicklung in Klosterlangheim zusammenfassen. Unter der Leitung von Neustadts Oberbürgermeister Frank Rebhan und Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt stellten Vertreter beider Stadtverwaltungen und beider Stadträte bei dieser Tagung weitere Weichen für eine institutionalisierte gemeinschaftliche Regionalentwicklung.

Somit nehmen die beiderseitigen Stadtratsbeschlüsse aus dem August dieses Jahres zum Aufbau einer Integrierten ländlichen Entwicklung immer mehr konkrete Formen an. Ausrichter des Seminars waren Moderatoren des Amtes für Ländliche Entwicklung Oberfranken in Zusammenarbeit mit dem Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen.

"Wir können sehr zufrieden sein mit dem, was wir in knapp zwei Tagen zusammen erarbeitet und erreicht haben", stellten die beiden Stadtoberhäupter somit auch unisono am Ende der Tagung fest. "Dass wir uns nicht in klein-klein verfangen und verzettelt haben, sondern absolut unbelastet vieles völlig neu gedacht haben, macht uns Mut, dass diese kommunale Allianz kein Papiertiger bleibt, sondern wirklich aktiv gelebt wird", so Rebhan und Voigt weiter in ihrem Fazit.

Als bisherige Handlungsfelder erster Priorität erwiesen sich dabei die Bereiche Wirtschaft, Siedlungsentwicklung und Kultur - wobei sich hier im Laufe der weiteren Arbeit noch Verschiebungen ergeben können.

Zufrieden zeigten sich auch die Vertreter beider Fachstellen für Ländliche Entwicklung in Oberfranken und in Südthüringen. Sie zeigten den Kommunen Wege auf, wie auch länderübergreifend solche Interkommunalen Allianzen staatlich gefördert und unterstützt werden können. Basis hierfür ist sehr wahrscheinlich ein sogenanntes "Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)", das ganzheitliches Handeln in jedem gewünschten Bereich aufzeigt. Was dabei betrachtet wird, liegt in den Händen der kooperierenden Städte. Und: Nicht nur das Konzeptpapier kann gefördert werden, sondern auch über bis zu sieben Jahre seine Umsetzung.

Nun wollen die beiden Stadtoberhäupter ihre jeweiligen Ratsgremien über die Ergebnisse informieren und das weitere Vorgehen beschließen lassen. Unterstützung für die ersten formalen Schritte zum Aufbau einer Kooperation hatte während des Seminars auch der Coburger Regionalmanager Stefan Hinterleitner zugesagt.

Somit könnte es schon im Jahr 2018 konkret werden mit der Entwicklung eines länderübergreifenden gemeinschaftlichen Wirtschafts- und Lebensraums Neustadt - Sonneberg.

Im Januar hatten beide Städte einen Vorstoß mit viel größerer Zielsetzung unternommen. Sie beantragten die Einstufung als gemeinsames die Landesgrenze überschreitendes Oberzentrum, das immerhin gut 40 000 Einwohner umfassen würde. Das wurde bisher von den Freistaaten Thüringen und Bayern nicht zugestanden. Hintergrund ist auch die Thüringer Gebietsreform in deren Zug Sonneberg der Verlust seines Status als Kreisstadt droht, weil es in einem Großkreis mit Zentrum Suhl aufgehen soll. Dagegen demonstrierten im Sommer Tausende Bürger. Teilweise nahm auch der gesamte Neustadter Stadtrat an diesem Demos der Partnerstadt teil.