Neustadt-Treffen: Ein Zentner Matjes , frisch von der Ostseeküste

Wer sich am Samstag auf den Weg zur "Neustadt-Meile" in den Georg-Langbein-Straße macht, kann zum Glückspilz werden. Die Stadt Neustadt in Holstein kommt nicht nur mit deftigen Speisen und Getränken zum Neustadt-Treffen, sondern auch mit einer Tombola. Dort gibt es zahlreiche maritime Preise zu gewinnen.

Andrea Elisabeth Brunhöber ist Stadtmarketing-Koordinatorin beim Tourismus-Service Neustadt und erzählt, was sich alles aus Norddeutschland auf den Weg nach Neustadt gemacht hat.



So schaut unsere Delegation für das Neustadt-Treffen aus:

Andrea Elisabeth Brunhöber: Die Teilnehmer am Neustadt-Treffen setzen sich zusammen aus Mitgliedern des ältesten Fischeramtes Deutschlands, Mitgliedern des Neustädter Volkstanzkreises, Bürgern und Politikern. Die Teilnahme an den Neustadttreffen wird jedes Jahr gern genutzt zum Treffen und Austausch mit alten und neuen Freunden in den europäischen Neustädten - sie sind immer gut zu erkennen an den traditionellen Fischerhemden.



Das bringen wir zum Neustadt-Treffen mit:

Über 50 Kilo Matjes werden zusammen mit Schwarzbrot zu "Ostsee-Sushi" verarbeitet und an die Besucher der Festmeile zum Probieren verteilt, um Lust auf einen Besuch an der Ostsee zu machen. Darüber hinaus haben wir Urlaubsmagazine und weitere Prospekte an Bord. Wer Lust hat, kann auch unseren Neustädter Schnaps Shit-lot-em verkosten.

Darauf freuen wir uns beim Neustadt-Treffen schon jetzt:

Auf unsere Verlosungsaktion beim diesjährigen Neustadt-Treffen. Da haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht: eine Mini-Tombola. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Übernachtung im Schlaf-Strandkorb für zwei Personen, die von der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht gesponsert wurde. Zudem gibt es Küstenwache-Kochbücher, Hafenheimat-Präsente und Gewinne, die von Neustädter Gewerbetreibenden für diese Aktion zur Verfügung gestellt wurden. Die insgesamt 600 Lose werden für einen guten Zwecke verkauft: Der Erlös kommt der Tschernobyl-Kinderhilfe in Neustadt bei Coburg zugute.

Warum Neustadter mal nach Neustadt in Holstein kommen sollten:

Im Jahre 1244 gegründet, schlägt in Neustadt in Holstein das Herz einer ganzen Region. Stadt der Küstenwache, Heimathafen des ehemaligen "Traumschiffs", Europastadt und Gesundheitsstandort - Neustadt in Holstein hat viele interessante Seiten. Die Hafenstadt ist ein beliebter Urlaubsort mitten in der Lübecker Bucht und punktet neben acht Kilometern zusammenhängendem Sandstrand und gut bewachten Stränden auch mit modernen Promenaden, Hafen-Flair und einer historischen Altstadt. Der Hafen ist mit seinen Traditionsseglern, modernen Yachten und bunten Fischerbooten überwiegend ein Ort für gastronomische Vielfalt und Veranstaltungen. Ein Highlight ist das "Fischeramtsfest", das in diesem Jahr bereits zum 19. Mal stattfindet - vom 29. Juli bis 31. Juli.







Wir sind Neustadt: Neustadt-in Holstein





Zahlen Neustadt in Holstein gliedert sich in die Stadtteile Neustadt, Pelzerhaken und Rettin und hat rund 15 000 Einwohner.



Lage Neustadt in Holstein im Bundesland Schleswig-Holstein liegt direkt an der Ostseeküste. Gleich in der Nähe befindet sich der legendäre Timmendorfer Strand.



Der Weg Von Neustadt bei Coburg bis nach Neustadt-Glewe sind es fast genau 600 Kilometer - auf der A 7 bis kurz vor Hamburg, dann auf die A 1.