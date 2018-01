Neustadt bei Coburg: Schwarzfahrer im Zug rastet aus

Die Polizei fahndet nach einem etwa 25 Jahre alten Mann, der sich am Sonntagnachmittag in einem Regionalexpress gehörig daneben benommen hat und am Ende sogar gewalttätig gegenüber eine Bahn-Mitarbeiterin wurde. Details zu dem Vorfall gab die Bundespolizei am Dienstag bekannt. Die Bevölkerung wird bei der Suche nach dem jungen Mann um Mithilfe gebeten.



Was genau war geschehen? Der noch unbekannte Mann nutzte am Sonntagnachmittag einen Regionalexpress von Sonneberg in Richtung Coburg, wie es im Bericht der Bundespolizei heißt. Gegen 15 Uhr sei die im Zug eingesetzte Zugbegleiterin zur Fahrscheinkontrolle an den Mann herangetreten. Dieser habe jedoch zu verstehen gegeben, kein Ticket zu besitzen. In "aufbrausender Weise", wie die Bundespolizei schreibt, habe sich der Mann auch geweigert, der 49 Jahre alten Bahn-Mitarbeiterin seine Personalien zu nennen.



Bahn-Mitarbeiterin leicht verletzt

Als der Zug wenige Minuten später den Bahnhof in Neustadt erreichte, wollte der Schwarzfahrer aus dem Zug flüchten. Die Bahn-Mitarbeiterin stellte sich daraufhin dem Unbekannten in der geöffneten Zugtür in den Weg. Doch mit einem kräftigen Stoß gelang es dem Mann, dennoch an der Frau vorbeizukommen. Die 49-Jährige stürzte am Bahnsteig zu Boden und erlitt dabei mehrere Schürfwunden. Ihren Dienst musste sie anschließend abbrechen.



Eine durch die Bundespolizei initiierte Fahndung nach dem Unbekannten verlief am Sonntag erfolglos. Die strafrechtlichen Ermittlungen werden nun unter anderem wegen Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen vorerst gegen Unbekannt geführt. Aus diesem Grund bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung und rufen Zeugen der Tat - beispielsweise Reisende aus dem Regionalexpress - dazu auf sich zu melden.



Berschreibung des Täters

Die Beschreibung des unbekannten Tatverdächtigen: etwa 1,75 Meter groß, etwa 25 Jahre alt; schlanke Figur, schwarze Haare und schwarzer Vollbart; er sprach Deutsch mit Akzent; die Bundespolizei spricht von einem arabischen Erscheinungsbild; er war bekleidet mit einem knielangen grünen Parker sowie einer schwarzen Hose; zudem trug er eine grob gestrickte Wollmütze in grau/beige.



Hinweise zum Tatort: Es handelte sich um den Regionalexpress 4811, welcher am 31. Dezember von Sonnenberg (planmäßige Abfahrt: 15:03 Uhr) nach Nürnberg (planmäßige Ankunft 16:49 Uhr) fuhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Würzburg unter der Telefonnummer 0931/322590 entgegen.