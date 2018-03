Neustadt begrüßt den Lenz

Das Frühlingswetter am Wochenende verzauberte die Menschen, schenkte Frühlingsgefühle und der bayerischen Puppenstadt Neustadt einen traumhaften Start ins Frühjahrsvergnügen der traditionellen Frühlingsfeier.

So war die Welt schön. Die zahlreichen Marktbesucher nutzten schon den Samstagvormittag zum Bummeln über den heimeligen Marktplatz. Endlich raus ins Freie und hinein ins pralle Leben, das beflügelte. Und die prächtigen Frühlingsblüher schmückten den Marktplatz fürs Auge frühlingsbunt. Das brachte Freude und gute Laune, und es machte Lust darauf, seine Zeit auf dem Ostermarkt mit dem "Grünen Markt" sowie einem kleinen Bauernmarkt zu verbringen. Geschenk- und Genussstände rundeten das Angebot ab, die Kinder wurden beschenkt, drehten stolz ihre Runden auf dem nostalgischen Kinderkarussell und die Kleinsten staunten über riesige Plüschosterhasen, die sprechen konnten, was ihnen wiederum glatt die Sprache verschlug.

Dieses frühlingshafte Erlebnis ermöglichte heuer zum 13. Male die Neustadter Werbegemeinschaft "Neci" in Zusammenarbeit mit der Stadt Neustadt (Amt für Kultur, Sport und Tourismus). "Neci unterstützt die Frühlingsfeier. Die Musik mit unseren Musikkapellen der Stadt, dem Jugendorchester mit Leiter Hartmut Martin und der Stadtkapelle mit Leiter Daniel Härich, das ist die Spende der Stadt. Neci bereichert das andere drumherum, verbilligte Karussellfahrt, die Hasen und alles Süße zum Verschenken", erwähnte Pia Faber, Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Die WG trug etwas zu den Fahrpreisen des Kinderkarussells bei.

Dank einer finanziellen Unterstützung der Sparkasse Coburg-Lichtenfels gab es für kleine Kinder wieder Plüschtiere zum Knuddeln und Liebhaben. Das machten die Trachtenkinder der Trachtengruppe, die sich sehr geehrt von dieser Aufgabe fühlten. Und Oberbürgermeister Frank Rebhan (SPD) pflegt an jeder Frühlingsfeier auch seine Tradition: einen Blumenstrauß für die Gattin zu besorgen.

Alexandra Bloß hat einen besondren Grund, zur Frühlingsfeier zu kommen: "Ich komme immer gerne her, weil unser Junior Horatio seit drei Jahren im Jugendorchester Neustadt Trompete spielt. Da gibt es einen großen Auftritt vor viel Publikum. Das muss man anerkennen und dabei sein. Jetzt bin ich noch gespannt, wie sich der Marktplatz nach der Umgestaltung verändern wird, denn das Pflaster ist ja eigentlich eher eine Stolperfalle, besonders im Winter bei Glätte".

Heimatverbundenheit führt Sebastian Hofmann auf den Marktplatz: "Ich bin als Neustadter Kind hier aufgewachsen und finde die Frühlingsfeier eben für Kinder sehr schön. So was vergisst man nicht. Schön, dass die Werbegemeinschaft dies bietet. Für unseren Marktplatz würde ich mir mehr Beleuchtung wünschen".

Aus beruflichen Gründen ist Alexander Müller gekommen: "Wir bieten jetzt in der dritten Generation seit 1934 Produkte unserer Gärtnerei Müller aus Priesendorf an. Früher waren wir drüben in Sonneberg und seit Grenzöffnung sind wir dann hier in Neustadt. Heute zur Frühlingsfeier kommen bei dem schönen Wetter alle, wenn`s kalt ist, kommt eben keiner. Die Stadt möchte doch den Marktplatz ändern, weil das Pflaster so schwierig ist, weil ältere Leute oft stolpern. Der Marktplatz hier ist wunderschön, für die Leute ganz angenehm, nur wenig Parkplätze, die Leute wollen nicht mehr viel laufen".