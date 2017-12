Neustadt: Altrichter gibt Stadtratsmandat auf und CSU-Fraktionsvorsitz ab

Das bestätigte der Neustadter CSU-Stadtrat und Landtagsabgeordnete Jürgen W. Heike infranken.de auf Nachfrage. Altrichter habe diese Entscheidung aus familiären Gründen getroffen. Er habe die Nachricht am Freitag vormittags erhalten. "Das muss ich akzeptieren, Familie geht vor", sagt Heike in einer ersten Stellungnahme. Wie die Nachfolgefrage in der Fraktion gelöst werde, sei noch offen. Er gehe nicht davon aus, dass dies noch in diesem Jahr geschehen werde, sagte Heike.



Zum Hintergrund: In den vergangenen Wochen hatte es heftigen Streit in der CSU-Fraktion im Stadtrat von Neustadt gegeben. Auslöser war der Umstand, das die CSU-Fraktion die 2. Bürgermeisterin Elke Protzmann ausgeschlossen hatte.



Darüber, ob dieser Ausschluss rechtlich tatsächlich bindend sei, wurde heftig gestritten. Am 28. November hatte das Verwaltungsgericht Bayreuth in einer vorläufigen Entscheidung erklärt, dieser Rauswurf sei nichtig. Im Zuge dieses Rechtsstreites hatte es nicht nur in der Öffentlichkeit teilweise erbittert geführte Diskussionen gegeben. Dabei wurde auch Frank Altrichter wiederholt das Ziel kritischer Anmerkungen.