Neuseser Hilmar Schramm gehört seit 65 Jahren zum Chor

"Ich singe sehr gerne", sagte Hilmar Schramm voller Überzeugung , der beim Weinfest des Männergesangverein Neuses an den Eichen für 65 Jahre aktives Singen durch den Vorsitzenden Siegfried Wiedenmann und von Edeltraud Obermüller, der Gruppenvorsitzenden der Sängergruppe Itzgrund, neben anderen langjährigen Sängern ausgezeichnet wurde.



Der Männergesangverein Neuses an den Eichen hat zu seinem Weinfest wieder zahlreiche Gäste eingeladen, die den Saal im Gasthaus Schramm füllten und den Abend mit ansprechenden Liedbeiträgen kurzweilig gestalteten. Der Zweite Bürgermeister Wolfgang Schultheiß freute sich in seinem Grußwort über einen aktiven Verein, der zum kulturellen Leben in der Gemeinde beitrage. "Wir haben leider nur noch einen Männerchor in unserer Gruppe und das ist der Männergesangverein Neuses an den Eichen", stellte die Gruppenvorsitzende der Sängergruppe Itzgrund, Edeltraud Obermüller, in ihrem Grußwort mit Bedauern fest. Auch an den verstorbenen Günther Freitag, der einmal dem Sängerkreis Coburg vorstand, wurde zu Beginn gedacht.



Steiner stellte die Chöre vor

Durch das abendfüllende Programm führte der Chorleiter des Männergesangvereins Wilfried Steinert mit herbstlichen Gedichten. Außerdem wusste Steiner viel über die einzelnen Chöre zu erzählen.



Der erste Teil stand ganz im Zeichen des Weines, der Fröhlichkeit und des Herbstes. Mit dem Sängerspruch und dem "Heimat Lied" eröffnete der Männergesangverein Neuses an den Eichen unter der Leitung von Wilfried Steinert das Weinfest im herbstlich dekorierten Saal. Eine musikalische Hommage an fränkische Sehenswürdigkeiten, darunter auch den Staffelberg, richteten die 18 Männer des Gastgebers mit dem Lied "Wohlauf die Luft geht frisch und rein". Seit 63 Jahren besteht der Frauenchor Megersgereuth Hämmern und ist weit über die Grenzen hinaus bekannt. "Ja, wir leben das Leben" , stellten die 17 Frauen, die von Susanne Schumacher dirigiert wurden, fest und spielten dabei mit den Klanghölzern. "Komm ein bisschen mit" und "Was kann schöner sein" sowie das "Tanzmariechen" waren außerdem von den Frauen zu hören. Stark präsentierte sich die Chorgemeinschaft Mannsgereuth/Marktgraitz, die sich vor gut zehn Jahren zusammengeschlossen hat. Die 25 Männer wurden von Heinrich Geßlein geleitet.



Seit zehn Jahren sind auch die Sängerinnen und Sänger des Gemischten Chors Blumenrod- Harmonie und Oeslau zusammen. Von den 21 Mitwirkenden, die unter der Leitung von Wilfried Steinert stehen, waren die Chorsätze "Fröhlich klingen unsere Lieder" sowie "Glocken der Heimat" und "Jetzt schwingen den Hut" zu hören.



Seit gut 25 Jahren besteht die Freundschaft mit dem Männergesangverein Mengersgereuth-Hämmern, wie Wilfried Steinert betonte. Die 15 Sänger und ihr Leiter Frieder Vieweg schlossen den ersten Teil mit den Chorsätzen " Weinland", Rüdesheimer Wein" sowie mit dem "Mengersgereuther Lied", wo sie die Schönheiten ihrer Heimat besangen, ab.



Den zweiten Teil des Abends eröffnete der Gemischte Chor aus Mengersgereuth-Hämmer. Die 35 Sängerinnen und Sänger, die von Frieder Vieweg geleitet wurden, füllten fast die ganze Bühne aus und hatten mit "Abschied vom Walde" und "Schlüssel zum Glück", sowie "Küsse trinken" drei Volkslieder parat. "Schenke jeden Lächlen jeden Tag" dazu rief der Gemischte Chor Blumenrod-Harmonie Oeslau auf. Außerdem war der Chorsatz " Der Bajazoo" und das "Lied der Freundschaft zu hören". Recht Lustig ging bei den Liedvorträger der Chorgemeinschaft Manngereuth/Marktgraitz, die zum ersten Mal in Neuses an den Eichen waren zu Gast waren. Sie brachten die drei Volkslieder "Bauernmadla wasch Dich", sowie "Schimpfwörter" und das "Räbuerlied". Die Damen des Frauenchors Megersgereuth Hämmern würdigten ihre Heimat im Lied "Mei Hämmern", außerdem sangen die Frauen die Volksweise "Stehaufmännchen" und den Chorsatz "Klinge Lied, lange nach".



Den Abschluss des Abends gestalteten die Gastgeber, der Männergesangverein Neuses an den Eiche mit den Chorsätzen "San Bernardion" und "Ei du Mädchen vom Lande" sowie mit "Dankeschön". Der Vorsitzende Siegfried Wiedemann richtete am Schluss Dankesworte an viele Adressen. Die Neuseser Sänger hatten für alle Akteure das passende "Öl", das jeder am Schluss seines Auftritts gereicht bekam, parat. Im gemütlichen Teil nutzen die Chöre die Bühne für weitere lockere Liedvorträge.



Im Laufe des Abends konnte der Vorsitzende Siegfried Wiedenmann zusammen mit der Gruppenvorsitzenden der Sängergruppe Itzgrund, Edeltraud Obermüller, langjährige aktive Sänger mit Ehrennadeln auszeichnen. "Diese Ehrungen werden in der Zukunft sehr selten werden", wie der Vorsitzende betonte. Denn der Nachwuchs werde in Zeiten der sozialen Medien immer weniger. Das Durchschnittsalter der Männer des Chores Neuses an den Eichen sei bei 60 plus, wie Wiedenmann sehr bedauerte . Er würdigte auch die Verdienste der einzelnen Sänger in seiner Laudatio.

Geehrte wurden für zehn Jahre aktives Singen im Chor mit der Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes: Thomas Müller, Leonhard Körber.

Für 25 Jahre aktives Singen im Chor wurden mit der Ehrennadel und Urkunde des Fränkischen Sängerbundes ausgezeichnet: Manfred Hertha, Walter Schmidt.

Für 40 Jahre aktiven Singen im Chor wurden mit der Ehrennadel und Urkunde des Fränkischen Sängerbundes ausgezeichnet: Enno Baetz, Reinhard Ehrlich.

Ein halbes Jahrhundert ist Gerhard Ehrlich im Chor aktiv und wurde mit Urkunde und Ehrennadel geehrt.

Für 65 Jahre aktives Singen im Männergesangverein Neuses an den Eichen wurde Hilmar Schramm ausgezeichnet.