Neujahrskonzert in Neustadt ausverkauft

Für den Auftritt in der Mehrzweckhalle Heubischer Straße gibt es deshalb keine Abendkasse. Beginn es in diesem Jahr bereits um 18 Uhr.





Neben dem Musizierkreis Neustadt wirkt der Chor der Realschule Neustadt mit. Vokalsolisten sind die Sopranistin Joanna Stark und der Tenor Sascha Mai. Die künstlerische Gesamtleitung liegt in den Händen von Norbert Luche. ct