Neuigkeiten vom Dorfteich in Rottenbach

Er hat schon in den bayerischen Medien für Furore gesorgt: der Dorfteich in Rottenbach. Gegen dessen Verfüllung laut Gemeinderatsbeschluss vom August 2015 hatte es erhebliche Proteste der Bevölkerung gegeben und der Gemeinderat hatte seinen Beschluss zunächst für ein Jahr bis Ende Oktober 2017 ausgesetzt. Nun wurde er durch das Gremium vollständig aufgehoben.



"Die gesamte Dorfgemeinschaft unter Regie von Bürgerverein und Freiwilliger Feuerwehr hat sich in der ,Probezeit‘ äußerst engagiert um Erhalt, Pflege und Gestaltung des Teiches gekümmert", resümierte Bürgermeister Sebastian Straubel (CSU) in der Sitzung am Donnerstag. Alle Arbeiten seien komplett in Eigenleistung und kostenneutral durchgeführt worden. Dazu habe sich die Gemeinschaft sogar noch selbst um Spenden gekümmert, so dass die von der Gemeinde bereitgestellten 1000 Euro noch komplett vorhanden seien. "Durch diese ehrenamtliche Tätigkeit ist das Ortsbild aufgewertet worden", heißt es in der Beschlussvorlage.



Nunmehr wird der Dorfgemeinschaft Rottenbach der weitere Unterhalt im Rahmen einer Vereinbarung unbefristet überlassen. Als Nächstes sei es wichtig, einen neuen Zaun zu bauen. Einig war man sich, dass ein ausreichender Wasserstand entscheidend für den Bestand des Teiches sei, wie auch Ortssprecher Udo Oppel bestätigte. Gemeinderat Stephan Höhn (CSU) brachte die Auffassung des Gremiums auf den Punkt: "Die Bürger haben hervorragende Gemeinschaftsarbeit geleistet und gezeigt, dass es ihnen wichtig ist und der Dorfteich zu Rottenbach gehört."



Weitere Lebensretter

Über 6000 Euro wird Lautertal in die Anschaffung von fünf weiteren frei zugänglichen Defibrillatoren investieren. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig. Bisher gibt es einen solchen Apparat zum Beispiel im Gerätehaus der Feuerwehr neben dem Rathaus. Dass im Falle eines Herzstillstandes jede Sekunde zählt, erläuterte sehr anschaulich Stefan Trommer vom BRK-Kreisverband, Disponent der integrierten Rettungsleitstelle des Landkreises. Mit einer rechtzeitigen Früh-Defibrillation bei Herzkammerflimmern sei es möglich, Leben zu retten und die Gefahr von Folgeschäden am Gehirn erheblich zu verringern. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, verschiedene Angebote einzuholen und mögliche Standorte in den Ortsteilen noch genauer zu untersuchen. Im Gespräch sind für Ober-/Unterlauter das Rathaus oder die Sparkasse, das TTC-Heim Tiefenlauter, das Gemeindehaus Neukirchen, das Feuerwehrhaus Tremersdorf und das FW-Haus in Rottenbach. In der Diskussion wurde durch Bernd Wicklein (ÜPW) außerdem angeregt, die Ausbildung von Ersthelfern seitens der Gemeinde zu fördern.



Weitere Bauplätze

Lautertal wird seinem Status als Wohngemeinde weiter Rechnung tragen. Der Gemeinderat beschloss in diesem Zusammenhang eine Erweiterung des Baugebietes "Blauer Hügel" auf der Grundlage einer Entwurfsplanung des Ingenieurbüros Koenig & Kühnle aus Weitramsdorf. Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Blauer Hügel II" wird im beschleunigten Verfahren erfolgen, nicht zuletzt, um der erhöhten Nachfrage nach Bauland in der Kommune Rechnung zu tragen. Beteiligt werden die Träger öffentlicher Belange, und im Rahmen der öffentlichen Auslegung gibt es Gelegenheit, sich zu den Planungen zu äußern. Zusätzlich werden die Unterlagen auf ein zentrales Internetportal des Landes gestellt.



Licht im Winter

Gemeinderat Manfred Menzel fragte nach, ob es nicht möglich sei, die Beleuchtung für den Fußweg vom Flöhbach zur Rödentaler Straße vor dem Winter zu realisieren, zumindest dort, wo die Köcher für die Lampen schon gesetzt seien. Gemeindegeschäftsführer Hans Frieß gab zu verstehen, dass es damit "eng" werde. Die Verwaltung werde dies aber kurzfristig prüfen.



Für das enorme Engagement bei der Vorbereitung der Jubiläumsfeier in Tiefenlauter durch die Verwaltung und den Bürgermeister bedankte sich Gemeinderat Norbert Seitz im Namen der Bürger.

Befürwortet wurde der Bauantrag zum Neubau einer Stahlhalle durch Regina Fertsch in Unterlauter. Keine Bedenken gab es zur Anfrage von Gabriele Treublein zur Bebaubarkeit eines Grundstückes mit einem Einfamilienhaus in Oberlauter, ebenso zur Anfrage von Lisa Schad zur Bebaubarkeit eines Grundstückes in Tiefenlauter. Allerdings müsse durch die Bauherren erst noch der genaue Standort des zu errichtenden Hauses mitgeteilt werden. Voraussetzung ist zudem die baurechtliche Genehmigung durch das Landratsamt.



Wichtige Bekanntgaben:

Bürgermeister Sebastian Straubel gab die Termine der Bürgerversammlungen bekannt und bat die Einwohner um Teilnahme. Die Versammlungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr für die Ortsteile Tiefenlauter und Neukirchen am Dienstag, 7. November, in der Gastwirtschaft Raab; für den Ortsteil Oberlauter am Donnerstag, 9. November, im TSV-Sportheim; für den Ortsteil Unterlauter am Dienstag, 14. November, in der Sportgaststätte des TSV Unterlauter; für die Ortsteile Tremersdorf und Rottenbach am Mittwoch, 15. November, im Gasthaus "Zum Eisenhammer".



Zum Bau einer Buswendeanlage hat der Gemeinderat in seiner letzen nichtöffentlichen Sitzung die Planungs- und Ingenieurleistungen an die Firma SRP Schneider und Partner Ingenieur-Consult GmbH aus Kronach über 23 000 Euro vergeben.



An der neuen Brücke in der Beuerfelder Straße waren Arbeiten durch die Telekom notwendig. Ein befürchtetes Aufgraben der erst fertig sanierten Brücke war nicht notwendig.



Die neue Buswartehalle "Unterlauter Süd" soll durch die Baufirma in der 45. KW installiert werden. Der Bauhof hat die vorbereitenden Maßnahmen erledigt.



Die Spielgeräte auf dem Spielplatz in Neukirchen sind erstellt. Nun muss noch die Begrünung erfolgen, was jedoch witterungsabhängig ist.



Die Sanierung des Gemeindehauses Neukirchen ist nahezu abgeschlossen (Heizleitungen, Abwasser, Anschluss des Vereinsraumes).



Durch den Bauhof wurde die "Blumeninsel" im Kindergarten "Kunterbunt" saniert.



Die Kirchturnuhren der Trinitatiskirche in Unterlauter zeigten verschiedene Uhrzeiten an. Das fällt in die Zuständigkeit der Gemeinde, eine Fachfirma ist mit der Wartung beauftragt.