Neuer Jugendchor Vocalholics beeindruckt in Rödental

Diesen Namen sollten sich Musikfans in der Region vorsorglich merken. Vocalholics nennt ein neuer Jugendchor, der sich jetzt erstmals mit einem eigenen Programm in der Öffentlichkeit vorgestellt hat.





Gabriel Faures Requiem



Zum Volkstrauertag sang der junge Chor Gabriel Faurés "Requiem". Fauré hatte diese "Messe für Verstorbene" im Jahr 1887 vollendet und dabei ganz bewusst auf großen äußeren Aufwand verzichtet.



In der Kirche St. Johannis in Rödental und am Vormittag bereits in Weidhausen war Faurés Requiem in einer Fassung für Klavier (Paul Symann) zu hören. Anton Bruckners Motette "Locus iste", das "Abendlied" von Joseph Rheinberger und zum Ausklang "The lord bless you and keep" von John Rutter ergänzten das Programm.





Beim gut besuchten Konzert in St Johannis präsentierte sich der junge Kammerchor als gut geschulter vokaler Klangkörper, der unter der Leitung seines Dirigenten Jochen Kästner durch seinen dynamisch fein differenzierten Gesang und seine sorgfältige Artikulation auf Anhieb zu überzeugen wusste. Sehr konzentriert und reaktionsschnell setzten die jungen Choristen die gestalterischen Impulse ihres Dirigenten um.





Die Vocalholics verstehen sich als Projektchor und erarbeiten ihre Programme an jährlich vier Probenwochenenden. Den ersten öffentlichen Auftritt hatte der Jugendchor beim Chorfest Coburg Anfang Juli absolviert.







St. Johannis in Rödental



Die historische St. Johannis-Kirche stammt im Kern aus dem 16. Jahrhundert und war ursprünglich Hofkirche des Herzogs Johann Casimir. Kunsthistorisch wichtig sich unter anderem das Netzzellengewölbe mit Herbarium im Chorraum und die farbigen Stuckreliefs an Empore und Landhausdecke, die das Leben Jesu darstellen.





Ein neuer Jugendchor stellt sich vor: Vocaholics

Der Jugendchor mit seinen knapp zwei Dutzend Stimmen wurde erst zu Jahresbeginn gegründet und versteht sich als Projektchor, der sich zu mehreren Probenwochenenden pro Jahr trifft. Die musikalische Leitung hat Jochen Kästner, Musiklehrer am Arnold-Gymnasium in Neustadt.

"Wie es der Name schon sagt, sind wir fast süchtig danach zu singen und miteinander Musik zu machen", schreibt der Chor auf seiner Facebook-Seite: "Egal ob Rock, Pop, jazz oder Klassik - wir machen vor Nichts Halt."



Ausblick Nächster Auftritt der Vocalholics am Samstag, 9. Dezember, 18.30 Uhr, Basilika Vierzehnheiligen, Adventliches Begegnungskonzert gemeinsam mit dem Schulchor des Arnold-Gymnasiums Neustadt und dem Auswahlkinderchor des Fränkischen Sängerbundes.