Neuer Geschäftsführer für die Coburger Markthalle

Werner Häfele wird sich im Sommer als Geschäftsführer der Markthallen Coburg GmbH zurückziehen. Das hat er am Freitag mitgeteilt. Im Gespräch mit dem Tageblatt sagte er allerdings auch: "Das war ja von Anfang an so abgesprochen!" Demnach sollte er lediglich als "Geburtshelfer" tätig sein. "Und wenn die Markthalle läuft, ziehe ich mich zurück."



Gesucht wird nunmehr ein "Kümmerer", wie es heißt, der - anders als der aus Baden-Württemberg stammende Häfele - täglich vor Ort sein kann und sich um den reibungslosen Betriebsablauf und vor allem das Marketing und die Abwicklung von Veranstaltungen kümmert. Dieser "Kümmerer" soll dann auch neuer Geschäftsführer werden. Die Stelle wird von der Markthalle Coburg GmbH "baldmöglichst" ausgeschrieben. Häfele wird der GmbH weiterhin als Gesellschafter angehören.