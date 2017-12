Tina Raab steigt beim Coburger Kongresshaus ein

Im Kongresshaus Rosengarten geht eine Ära zu Ende: Nach 24 Jahren beenden Günther Bräutigam und seine Familie ihr gastronomisches Wirken, das sowohl das Restaurant Rosengarten als auch die Bewirtschaftung der Veranstaltungen im Kongresshaus umfasste.



Günther Bräutigam wird sich aber nicht gänzlich aus der Gastronomie zurückziehen: Zusammen mit seiner Frau Marlies kümmert er sich fortan um den Betrieb des Sportheimes des TSV Unterlauter.



Und wie geht's im Kongresshaus weiter? Ab Januar 2018 wird für das Catering im Kongresshaus Rosengarten Tina Raab zuständig sein. Das hat am Donnerstag die Stadt Coburg mitgeteilt. Das angegliederte Restaurant beliebt allerdings geschlossen.



Tina Raab bewirtschaftet mit ihrem Ehemann Fred das Restaurant Künstler Klause am Theaterplatz. Außerdem sind die beiden für das Catering im Landestheater zuständig.



Tina Raab sei "Feuer und Flamme", wie es in der Mitteilung der Stadt heißt, ihr bisheriges Tätigkeitsfeld nun mit diesem Schritt auszubauen.



In der Anfangszeit wird Günther Bräutigam den neuen Caterern mit Rat und Tat helfen, so die Auskunft der Stadt. Sprich: In den ersten Monaten des Jahres 2018 werde es "technisch und organisatorisch eine Übergangsphase" geben.



Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) freut sich über die Nachfolgeregelung: " Mit Tina Raab haben wir eine beliebte und geschätzte Gastronomin gefunden um das dortige Catering auch weiterhin anbieten zu können."



Auch Stephan Horn von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die Eigentümer des Kongresshauses ist, blickt positiv in eine "sehr gute Zukunft mit Tina Raab".