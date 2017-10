Neue Straße und neues Baugebiet in Bad Rodach freigegeben

von MARTIN REBHAN

Gleich zwei Straßen konnte der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Bad Rodach im Rahmen seiner jüngsten Sitzung offiziell für den Verkehr freigeben. Neben der Gerbergasse wurden auch die Baumaßnahmen in der Walther-Gempp-Straße förmlich abgeschlossen.



Nur noch drei Grundstücke sind zu haben

Im Juli war damit begonnen worden, die Walther-Gempp-Straße zu verlängern, um damit ein Baugebiet mit zehn Baurechten zu erschließen. Bürgermeister Tobias Ehrlicher (SPD) bezifferte die Baukosten mit rund 230.000 Euro. "Wir sind hier voll im Kostenrahmen geblieben", betonte Ehrlicher und fügte hinzu, dass durch diese effiziente Erschließung Bauwilligen erleichtert werde, ihren Wunsch nach einem Eigenheim umzusetzen, da sich die Erschließungskosten absolut im Rahmen hielten. Dass die Stadt in Größe und Lage des Baugebietes richtig lag, lässt sich nach Worten des Bürgermeisters auch daran ersehen, dass der Verkauf von zwei Grundstücken bereits beurkundet wurde, für fünf weitere steht dieser Vorgang noch an. "Im Moment sind noch drei Grundstücke

zu haben", stellte Ehrlicher mit zufriedener Miene fest.



"Die Straße hat jetzt den Namen Straße wieder verdient", meinte Bürgermeister Ehrlicher, als er mit einigen Anliegern die Gerbergasse ihrer Bestimmung übergeben konnte. Nachdem der Unterbau hier in Ordnung war, konnte es die Stadt bei einer Deckensanierung belassen und damit die Anlieger von einer Kostenbeteiligung über die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) verschonen. Insgesamt 45.000 Euro flossen in diese Maßnahme.



Wasserrohrbrüche, Flickenteppich, Ärger

In Augenschein hat das Gremium auch die abgeschlossenen Arbeiten in der Straße "Am Mönchszehnt" genommen. Zwei bis drei Wasserrohrbrüche pro Jahr sorgten nicht nur dafür, dass die Straße zu einem Flickenteppich geworden ist, sondern auch für Verärgerung bei den Anwohnern. Logische Konsequenz war, die Wasserleitung zu erneuern. Wie von Christian Mielsch (Stadtwerke Bad Rodach) zu erfahren war, wurde die Wasserleitung im "Berstlining-Verfahren" ausgetauscht. Durch diese umweltschonende Methode zur grabenlosen Erneuerung von Rohrleitungen hätten rund 70.000 Euro gespart werden können. Kämmerer Michael Fischer führte vor Augen, dass diese Einsparung allen Bürgern in Bad Rodach zugute komme, da die Kosten für die Wasserversorgung auf alle Haushalte umgelegt werde. Die eigentliche Deckensanierung schlug letztlich mit etwa 95.000 Euro zu Buche. Auch hier konnte dank eines guten Unterbaus auf einen beitragspflichtigen Vollausbau verzichtet werden. Rein Informativ meinte der Bürgermeister: "Ein Vollausbau hätte locker 600.000 Euro gekostet".



Dass die Oberfläche der Bürgersteige im Rahmen dieser Maßnahme nicht erneuert wurde, hat nach Worten von Tobias Ehrlicher seinen Grund darin, dass man darauf warten will, bis Glasfaserkabel in dem Bereich verlegt wurden. "Glasfaser ins Haus ist nun mal die Zukunft", betonte Ehrlicher. Eines wurde sowohl bei der Gerbergasse als auch "Am Mönchzehnt" deutlich. Die Decksanierung war nur

deshalb eine Alternative, da beide Straßen kaum vom Lkw-Verkehr beansprucht werden. Ein "Sorgenkind" hat die Stadt noch mit der Ludwig-Strecker-Straße. Vor Ort meinte Tobias Ehrlicher, dass dies die schlechteste Straße im Stadtgebiet sei. "Hier besteht dringender Handlungsbedarf", unterstrich er deutlich. Nach Vorstellungen von Bauamtsleiter Dirk Hochberger käme auch hier eine Sanierung ohne "Strabs" infrage, da man eine zehn Zentimeter dicke Tragdeckschicht auftragen könnte. Erklärend meinte er: "Wenn wir nach oben gehen, wird die Sanierung nicht beitragspflichtig, nur wenn wir den Frostschutz austauschen, müssen die Bürger einen Beitrag leisten." Die geschätzten Kosten liegen bei etwa 70.000 Euro.



Auf Nachfrage von Christoph Herold (CSU) erklärte Hochberger, dass es mit dem Kanal keine Schwierigkeiten gebe. Eine Befahrung habe aber noch nicht stattgefunden. Nachdem die Straße von etwa 500 Fahrzeugen am Tag genutzt wird, wurde plötzlich aus dem Gremium auch die Forderung eines Parkverbotes laut. Erklären konnte sich Bürgermeister Ehrlicher das Ansinnen nicht.



"Kopfschmerzen" bereitet dem Ausschuss auch die Tatsache, dass an der Straße ein leerstehendes Gebäude der Wohnbau angrenzt. Hier wurde die Forderung artikuliert, sich mit dem Eigentümer in Verbindung zu setzen, um in Erfahrung zu bringen, wie die Planungen für dieses Gebäude aussehen.

Zurück im Rathaus musste Bauamtsleiter Dirk Hochberger das Gremium informieren, dass eine Drosselklappe im Regenrückhaltebecken in Heldritt defekt sei. Im Rahmen einer dringlichen Anordnung wurde ein neues Teil in Auftrag gegeben. Kosten: 36.000 Euro. Damit ist es nach Worten von Hochberger aber noch nicht getan. In dem Bauwerk müssten nach seiner Meinung weitere Erneuerungsmaßnahmen durchgeführt werden. Hochberger schätzte, dass rund weitere 120.000 Euro auf die Stadt zukämen. Man kam überein, dass entsprechende Angebote eingeholt werden, bevor man ins Detail geht.



Auf Nachfrage von Stephan Schick (CSU) erläuterte Michael Fischer, dass wegen eventueller Gewährleistungsansprüche das Befahren des Schlossplatzes nicht gestattet war. "Dies hat sich aber aufgeweicht, nachdem festgestellt wurde, dass die dort verlegten Platten bei einer Befahrung nicht brechen", erläuterte der Kämmerer. Demnach kann der Schlossplatz weiterhin zum Be- und Entladen befahren werden.



Bauausschuss in Kürze:

Baugesuche: Einstimmig genehmigt wurden die Bauanträge Umbau und

Sanierung eines Wohnhauses in der Heldburger Straße sowie Sanierung und Ausbau eines Wohnhauses in der Oberen Mühlgasse genehmigt. Mit zwei Gegenstimmen passierte die Bauvoranfrage zum Neubau eines Wohnhauses in der Lessingstraße das Gremium.



Parken: In der Gerber Gasse und im Steinernen Weg wird es keine Anwohnerparkausweise geben. Der Bauausschuss sprach sich einstimmig gegen eine solche Verfahrensweise aus.



Allee: In der Billmuthäuser Straße in Gauerstadt soll eine Baumallee entstehen. Die Stadträte entschieden sich dafür, dass Ulmen gepflanzt werden sollen.