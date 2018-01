Neue Sauna-Landschaft in Coburg öffnet ihre Pforten

Die neue Saunalandschaft im Aquaria ist fertig. Am 27. und 28. Januar gibt es ein großes Eröffnungswochenende.



Am Samstag, 27. Januar, von 13 Uhr bis 18 Uhr führt das Sauna-Personal des Aquaria durch die neue Saunalandschaft. Die kostenlosen Führungen finden jeweils um 13, 14, 15, 16 und 17 Uhr statt. Treffpunkt hierfür ist das Foyer im Aquaria. An diesem Tag ist kein Saunieren möglich!



Am Sonntag, 28. Januar, gibt es verschiedene Attraktionen. Von 12 bis 21 Uhr kann sauniert werden - zum Eröffnungspreis von nur 10 Euro. Unter anderem ist auch der deutsche Aufguss-Meister Dominik Hepp zu Gast und präsentiert Show-Aufgüsse.



Nebenan in der Eventsauna mit Platz für 50 bis 60 Besucher sorgen zwei Saunaöfen für die nötige Wärme. In der Aromasauna im Erdgeschoss des neuen Saunabereichs erschaffen ätherische Öle eine wohltuende Atmosphäre.



Achtung: Die alte Sauna ist ab Montag, 22. Januar, komplett geschlossen.