Neue Fahrzeuge für die Feuerwehr Coburg

Tragisches Ereignis



Beim diesjährigen Ehrungsabend im Depot der Feuerwehr im Dammweg standen neben den Auszeichnungen für langjährig Aktive auch die Übergabe von drei neuen Einsatzfahrzeugen im Mittelpunkt.In Anlehnung an den Gottesdienst für Einsatzkräfte, der unter dem Motto "Ent-Lastung" stand, ging Stadtbrandrat Ingolf Stökl auf die Entlastung durch mehr Nachwuchs und den Einsatz von neuer Technik ein. Mehr engagierte Feuerwehrleute und Fahrzeuge, die die Einsatzkräfte sicher zu den Einsatzstellen bringen sowie neue Techniken zum Türenöffnen würden die Kameraden wirklich entlasten. Dies aber, so Stökl, bedinge Ausbildungsstunden wie nie zu vor. Die Wehren wären auch dadurch entlastet, wenn nicht bei jedem Ast, der auf der Fahrbahn liegt, die Feuerwehr gerufen wird. "Ich vermisse die Hilfe zur Selbsthilfe".Die Stadt Coburg übergab der Wehr ein neues Mehrzweckfahrzeug mit Roll- und Waschcontainer mit dem Rufnahmen "Florian Coburg 11/1". Der Bund hatte den Schlauchwagen mit zwei Kilometern Schlauchmaterial und Hebebühne übergeben, der nach der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein dort stationiert wird. Daneben gab es ebenfalls vom Bund finanziert den "LF KatS" als Löschfahrzeug als Ersatz für das Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 1988, das nun auf der Brandensteinsebene verwendet wird.Feuerwehrleute können sich nur über viele Jahre wirkungsvoll engagieren, wenn ihnen zeitgemäßes Gerät an die Hand gegeben wird, betonte Daniel Forkel, Vorsitzender des Feuerwehrvereins. 25 oder 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst zu verrichten, sei eine enorme Leistung. Er appellierte an die Jugendfeuerwehrleute, sich die Geehrten als Vorbild zu nehmen und so lange wie möglich der Feuerwehr verbunden zu bleiben. Für 25 Jahre aktive Dienstzeit wurden Joachim Geißler und Swen Reichenauer und für 40 Jahre Detlef Höflich und Matthias Kraus geehrt.Bei der Landkreisfeuerwehr gibt es seit langem Kreisbrandmeister. Nun auch in der Stadt. Stadtbrandrat Ingolf Stökl ernannte das "Urgestein" der Coburger Wehr Thomas Döll, Christoph Weichler und Sebastian Sorge zu Stadtbrandmeistern. Die Versicherungskammer Bayern, vertreten durch Sadik Can Aydin, überreichte der Feuerwehr einen Rauchschutzvorhang und Brandschutzerziehungskoffer. Stadtbrandrat Ingolf Stökl dankte im Rahmen des Ehrungsabends auch Holger Hoffmann von der Klosterschenke Mönchröden als Sponsor für die Jugendfeuerwehr.Bei der Feuerwehr gehe es nicht nur um Feuer und Wasser und um das Löschen, es gehe um Retten, Bergen und viele andere Dinge, sagte Oberbürgermeister Norbert Tessmer. Dieses Ehrenamt, so der OB, kenne keinen Terminkalender. Das bedeute an manchen Stellen des Lebens Verzicht auf Persönliches und Verzicht auch an ein Stück Lebensqualität. Dafür stehe das Dienen im Vordergrund.Der Oberbürgermeister würdigte die Geehrten, die seit 25 und 40 Jahren diesen Dienst leisten. Ohne Wunden aufreißen zu wollen, müsse er auch daran erinnern, dass 2017 ein trauriges Kapitel hinterlasse, sagte er. "Bei allem vernünftigen Planen und Vorsorgen muss uns bewusst sein, dass wir unser Leben nicht in der Hand haben, sondern ein anderer." Der frühe Tod von Fabian Hanus halte den Spiegel der Endlichkeit unserer Existenz, vor Augen. Der junge Feuerwehrmann war im September bei einem Unfall während einer Übungsfahrt ums Leben gekommen. Der frühe Tod des Kameraden mahne alle, mit dieser Leihgabe Leben sorgfältig umzugehen, mahnte der OB.Die Schorkendorfer Musikanten, die Blaskapelle mit der original Coburger Tracht, gestalteten die Ehrungsabend in einer gänzlich anderen, aber gelungenen Form, musikalisch.