Neue Asylbewerberunterkunft für Coburg

Die Regierung von Oberfranken plant, eine neue zentrale Asylbewerberunterkunft in Coburg einzurichten. Das wurde am Mittwoch in der Sitzung des Coburger Sozialsenats bekannt.



Sozialamtsleiter Holger Diez hatte einen kurzen Überblick über die Entwicklung der Flüchtlingszahlen gegeben. So lange Asylbewerber noch nicht anerkannt sind beziehungsweise als schutzbedürftige Flüchtlinge gelten, muss die Stadt Coburg für ihre Versorgung aufkommen. Zuletzt war die Zahl der Leistungsempfänger gesunken: Derzeit fallen 306 Personen unter das Asylbewerberleistungsgesetz, im Januar 2017 waren es noch 386.

"Aufgrund der geplanten Inbetriebnahme einer neuen Gemeinschaftsunterkunft im Jahr 2018 mit 110 Plätzen ist mit einer entsprechenden Steigerung der Zahlen zu rechnen und zu planen", sagte Diez.

Wie er ausführte, will die Regierung von Oberfranken diese Gemeinschaftsunterkunft in der Raststraße 20 einrichten. Das Gebäude wird noch von der Agentur für Arbeit genutzt, die aber nur noch wenige Mitarbeiter im Obergeschoss des Gebäudes hat.