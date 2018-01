Narrhalla-Prunksitzung begeistert in Coburg

Nur mal angenommen: Für jeden Globe-Witz erhält die Stadt Coburg 1000 Euro - ach, der runde Theaterbau wäre nach der Prunksitzung der Narrhalla schon fast zur Hälfte finanziert gewesen. Und die andere Hälfte der Kosten könnte dadurch zusammenkommen, wenn es auch für jeden ICE-Witz 1000 Euro gibt. Und sollte das am Ende doch noch nicht ganz reichen, könnte ja Michael Stoschek einspringen. Ein solches "Einspringen" hat der Unternehmer, der die treibende Kraft der Globe-Idee ist, bei der Prunksitzung auch gleich mal geübt: Nachdem er sich als Heino verkleidet hatte, war er zunächst von vielen gar nicht erkannt worden. Doch dann wurde er sogar aktiv ins Programm miteinbezogen.



Aber der Reihe nach: Die Prunksitzung war eine runde Sache - und das nicht nur deshalb, weil sich so viel um das "Globe" drehte. Tänzerisch gab es viel zu bewundern: Schautanzgruppen der "Effect's" (Jugend und Ü15), die Königsgarde vom "Coburger Mohr" und das Damenballett der Narrhalla. Ebenfalls toll anzuschauen: die Akrobatin Felice Aguilar.



Bei den Wortbeiträgen machte der kleine Anton den pfiffigen Anfang. Ihm folgte Oliver Tissot, der vielen von der "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim ein Begriff ist und der mit seinen Coburg-Kenntnissen beeindruckte. Ob es hier bald ein "Globe" gebe? "Des glob i net!"



Tessmer und halbnackte Frauen

Außerdem hatte er die Erklärung, warum der erste ICE am Eröffnungstag an Coburg vorbeigerauscht ist: "Der Lokführer hat eine Warnung bekommen: Vorsicht, am Bahnhof steht der Tessmer mit zwei halbnackten Frauen - daraufhin ist er lieber außen herumgefahren!"



Aber apropos Tessmer: Der hat ja laut Tissot in Coburg gar nichts zu sagen. Stattdessen würde derjenige entscheiden, der einen Stoß Schecks besitze - "deshalb heißt der ja auch Stoschek!" Dieser Stoschek könne ziemlich gut mit Geld umgehen, wie Tissot mit Blick auf die Klebekennzeichen-Affäre scherzte: "Er hat einen Bußgeldbescheid über 1,5 Millionen Euro bekommen, musste aber nur 150 Euro bezahlen - Respekt!"



"Taxi" wird zum "Globe-Shuttle"

Das legendäre "Taxi" mit Narrhalla-Präsident Thomas Eck und Stadtrat Pit Kammerscheid kam in diesem Jahr als "Globe-Shuttle" daher. Doch bevor es so richtig "rund" ging, wurde auch noch über ein paar andere Themen gelästert. So wurde das Konzept der neuen Markthalle als "einzigartig" gelobt: "Armenspeisung und Kleiderkammer unter einem Dach!" Zum Thema ICE -Panne erinnerten sie daran, dass damals Hans Michelbach gleich beim Bahn-Chef angerufen habe: "Und, was hat er erreicht?" - "Nix. Oder glaubst Du wirklich, in Berlin kennt einer den Michelbach?"



Beim "Globe" ging es erstmal ums Geld. Thomas Eck stellte fest: "Jeder Depp wäre auf die Idee gekommen, zur Finanzierung auf Sponsorensuche zu gehen. Aber in Coburg gibt's ja keine Deppen..." Zugleich wurde das enorme Werbepotenzial eines solchen Theaterbaus analysiert: "Die Klappstühle fahren automatisch in die richtige Position, nachdem ein Scanner von Brose am Eingang auch den dicksten Hintern vermessen hat. Ein stiller Wind aus dem Hause Kaeser lässt den Bühnenvorhang zur Seite schweben. Und wenn Du bei Tannhäuser nach vier Stunden schlafend aus dem Sitz kippst, greift automatisch die Unfallversicherung der HUK!"



Thomas Eck und Pit Kammerscheid dachten darüber nach, warum Michael Stoschek wohl die Ehrenbürgerwürde der Stadt Coburg abgelehnt hat. Mögliche Erklärung: "Er will viel lieber einen Orden der Narrhalla!" Mit den Worten "und den bekommt er jetzt auch!" verließen Eck und Kammerscheid ihren "Globe-Shuttle" und gingen ins Publikum.



Furioses Finale mit Fanfarenzug

Dort liefen sie schnurstracks auf einen wunderbar verkleideten Heino zu. Heino? Nein, das war Michael Stoschek! Lachend nahm der Unternehmer den Orden entgegen. Doch nicht nur das: Spontan stimmte er mit Thomas Eck und Pit Kammerscheid den Heino-Klassiker "Schwarzbraun ist die Haselnuss" an. Das Publikum tobte vor Begeisterung.



Mit Mäc Härder folgte noch ein weiteres Highlight, ehe der Fanfarenzug der Narrhalla zum furiosen Finale blies.