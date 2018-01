Nach tödlichem Unfall in Coburg: Gaffer legt sich mit Feuerwehrmann an

"Ich hau dir eine aufs Maul!"



Während der Rettungsarbeiten nach dem schweren Verkehrsunfall mit einem Feuerwehrfahrzeug in der Neustadter Straße legten sich am Montagabend zwei Schaulustige mit einem Feuerwehrmann an. Das berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Der ehrenamtliche Helfer war gerade damit beschäftigt, die Einsatzstelle abzusichern. Auch die Polizeiarbeiten wurden durch den Zwischenfall aufgehalten.Ein 43-jähriger Coburger hielt sich zusammen mit seinem 15-jährigen Sohn im abgesperrten Bereich der Unfallstelle auf und versuchte laut Polizei Videoaufnahmen mit seinem Smartphone zu ergattern. Ein Feuerwehrmann bat die beiden, das Filmen zu unterlassen und sich von der Einsatzstelle zu entfernen. Darüber war der Familienvater so erbost, dass er dem Helfer mit den Worten "Was willst du denn von mir? Ich hau dir eine aufs Maul!" Schläge androhte. Statt die Unfallstelle zu verlassen, suchten sich die beiden Gaffer lediglich einen anderen Standort auf der gegenüberliegenden Straßenseite, um dort zu ihren Foto- und Videoaufnahmen zu kommen.Erst eine Streife der Coburger Polizeiinspektion konnte die Männer von ihrem Vorhaben abbringen. Weil Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Raum standen, sollten die Personalien der beiden Coburger aufgenommen werden. Die beiden wollten sich zunächst nicht ausweisen. Deshalb brachten die Polizisten sie zur Identitätsfeststellung auf die Dienststelle. Auch dort händigten Vater und Sohn ihre Personalien nur widerwillig aus.Gegen den 43-jährigen Vater ermittelt nun die Polizeiinspektion Coburg wegen Nötigung, Beleidigung, möglicher unterlassener Hilfeleistung und weil er sie sich weigerte, seine Personalien abzugeben. Ob dem Sohn ein Fehlverhalten vorgeworfen werden kann, wird noch geprüft. Die beiden Schaulustigen erhielten einen Platzverweis im weiträumigen Bereich um die Unfallstelle.