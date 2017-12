Musizieren und Singen in Sonnefeld in Erwartung des Festes

Mit dem gemeinsam gesungenen Lied "Tochter Zion, freue dich ..." wurden die begeisterten Zuhörer aus dem sonntäglichen Adventskonzert in der Klosterkirche in die letzte Adventswoche entlassen. Mit ihrem über einstündigen Programm mehr oder weniger bekannter Liedfolgen hatten die Akteure zuvor gekonnt auf das nahende Weihnachtsfest eingestimmt. Mit von der Partie Sängerinnen, Sänger und Instrumentalisten: Kirchenchor (Leitung Sven Götz), Liturgischer Chor (Wolfgang Blümel), Bläserensemble "Pure BRASSzination" und Liedertafel Sonnefeld (beide Florian Fischer) sowie Liederkranz aus dem zum Kirchspiel gehörenden Weidhäuser Ortsteil Trübenbach (Johannes Hofmann). Meisterhaft ließ Organist Wolfgang Blümel zusätzlich die Kirchenorgel zum Lob Gottes erklingen.



Für die Begrüßung der zahlreichen Zuhörer aller Altersstufen im Kirchenschiff und auf den Emporen, die Lesung zum dritten Advent und die abschließenden Segenswünsche an die Adresse aller Mitwirkender und Konzertbesucher zeichnete Pfarrer Dirk Acksteiner verantwortlich. Gemeindehaus und Klosterhof waren zum Abschluss des gelungenen musikalischen Jahreshöhepunktes Treffpunkt für Plausch, Diskussion und Fachsimpelei in zwangloser Runde. Die ehrenamtliche Helfer der Kirchengemeinde krönten den Abend mit ihren liebevoll vorbereiteten weihnachtlichen Leckereien.