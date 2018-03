Musikfreunde freuen sich auf Wiederhören mit Alexander Lonquich

Zu einem Sinfoniekonzert mit dem Philharmonischen Orchester laden die Coburger Musikfreunde gemeinsam mit dem Landestheater für Montag, 19. März,ein. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.





Mit dem Konzert setzen die Musikfreunde ihre Kooperation mit dem Landestheater fort, die anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Musikfreunde im Januar 2013 wieder erweckt wurde. Als Dirigent und Solist tritt wie vor fünf Jahren das Ehrenmitglied der Musikfreunde, der Pianist Alexander Lonquich, auf.





Standen seinerzeit drei Werke von Mozart auf dem Programm, so werden diesmal zwei Klavierkonzerte - Nr. 1 C-Dur op. 15 und Nr. 4 G-Dur op. 58 - und eine Sinfonie - Nr. 2 D-Dur op. 36 - von Ludwig van Beethoven zu hören sein.





Alexander Lonquich hat bereits sieben Konzerte bei den Musikfreunden gespielt. Neben seinem Auftritt beim Jubiläumskonzert 2013 war er zweimal solistisch und insgesamt viermal als Kammermusikpartner der Geigerinnen Ulrike Anima Mathé und Carolin Widmann zu hören. Lonquich, 1960 in Trier geboren, gehört zu den wichtigsten Interpreten der klassischen und zeitgenössischen Klavierliteratur. Er konzertiert auf allen bedeutenden europäischen Festivals sowie bei Gastspielen in Japan, den USA und Australien nicht nur als Solist, sondern auch in der Doppelfunktion als Dirigent/Solist mit Orchestern.





Im Frühjahr 2017 erhielt er als bester Solist den renommierten Premio Franco Abiatti - den Preis der italienischen Kritiker.





Der Eintritt ist für Mitglieder der Musikfreunde sowie Abonnenten der Sinfoniekonzerte frei, eine Gästekarte kostet 28 Euro. Verbilligte Karten für Schüler und Studenten gibt es an der Abendkasse (Infos online unter www.musikfreunde-coburg.de).







Termin



Montag, 19. März Sinfoniekonzert - Philharmonisches Orchester Landestheater Coburg, Dirigent und Pianist: Alexander Lonquich; Werke von Ludwig van Beethoven. - Beginn: 20 Uhr.