Musik zum Advent in der Basilika Vierzehnheiligen

Das Motto lautet "Adventliches Begegnungskonzert". Gestaltet wird der Abend gleich von vier Chören. Dazu gehören der Schulchor des Arnold-Gymnasiums Neustadt und der neu gegründete Jugendchor "Vocalholics", jeweils unter der Leitung von Jochen Kästner. Die "Vocalholics" haben siche rst vor wenigen Wochen mit der Aufführung von Gabriel Faures Requiem in der Kirche St. Johannis in in der Domäne Oeslau erstmals öffentlich vorgestellt. Außerdem wirken bei diesem Konzert mit der Auswahlkinderchor des Fränkischen Sängerbundes unter der Leitung von Mario Frei und als Gast der Mädchenchor San Francesco de Palma de Mallorca unter der Leitung von Juan Rossello Nadal. Um Spenden wird gebeten.